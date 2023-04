Ricardo Trogi obtient le feu vert de Téléfilm Canada pour son film «1994-1995»

La 4e comédie autobiographique du cinéaste Ricardo Trogi et le film que prépare le réalisateur Daniel Roby sur la vie de Gilles Villeneuve font partie des huit longs métrages francophones qui ont reçu du soutien financier de Téléfilm Canada, jeudi matin.

Intitulé 1994-1995, le 4e film de Trogi inspiré de sa jeunesse (après les très populaires 1981, 1987 et 1991) relatera les péripéties du cinéaste alors qu’il faisait ses débuts comme réalisateur en participant à la course destination monde, il y a 28 ans. Trogi a complété l’écriture du scénario il y a deux ans mais il attendait toujours le feu vert des institutions (dont SODEC et Téléfilm Canada) pour lancer le tournage.

Autre projet d’envergure financé par Téléfilm jeudi : Villeneuve, film réalisé par Daniel Roby (Louis Cyr, Suspect numéro un) sur la vie du légendaire pilote automobile québécois Gilles Villeneuve. Coscénarisé par Roby et Guillaume Lonergan, le long métrage se penchera sur les premières années de la carrière de Villeneuve, alors que le pilote dominait les courses de motoneiges, de Formule Ford et de Formule Atlantique.

Parmi les autres longs métrages québécois financés par Téléfilm Canada jeudi, mentionnons Fleur bleue, un drame réalisé par Geneviève Dulude-De Celles (Une colonie), La petite et le vieux, une comédie de Patrice Sauvé (Ça sent la coupe), Le vaisseau des tempêtes, un conte fantastique coréalisé par Nicola Lemay et Emilie Rosas et L’univers soufflé, une comédie signée Anne Émond (Jeune Juliette). Le chef et la douanière de Manon Briand et le drame Gagne ton ciel d’Alexandre Auger et Mathieu Denis ont aussi reçu l’aval de l’organisme fédéral.