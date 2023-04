Un forum citoyen à Québec pour réinventer l’école

À la recherche de solutions pour remettre le système scolaire québécois sur les rails, des groupes de citoyens organisent une série de forums, dont un qui se déroulera à Québec vendredi et samedi, afin de faire contrepoids à l’inaction politique en éducation.

Depuis des années déjà, les maux qui affligent l’école publique font régulièrement la manchette: pénurie d’enseignants, système scolaire à trois vitesses, vétusté des écoles, inclusion souvent difficile des élèves à besoins particuliers... la liste est longue.

«Tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a des problèmes pressants en éducation. Mais il n’y a rien vraiment qui a été fait pour s’attaquer à ces enjeux de fond qui concernent la mission de l’école», affirme Mathieu Bernière, enseignant au secondaire et porte-parole des forums Parlons éducation dans la région de Québec.

Préoccupés par la situation, quatre mouvements citoyens se sont réunis récemment afin d’organiser ces forums qui se sont mis en branle au début de l’année dans une vingtaine de régions du Québec.

L’objectif: réfléchir collectivement à l’école québécoise pour la rendre plus stimulante, équitable, inclusive et démocratique.

Une mobilisation «historique»

Il s’agit d’un exercice inédit, indique Mathieu Bernière, qui tient à préciser que l’événement est complètement «apolitique».

«C’est historique, on n’a pas vu ça souvent dans l’histoire du Québec que les citoyens s’organisent pour amener le gouvernement à faire face à ses responsabilités. L’éducation, c’est nos jeunes, c’est l’avenir de notre société», dit-il.

L’initiative a reçu l’appui de plusieurs figures marquantes de l’éducation au Québec, dont le sociologue Guy Rocher, membre de la Commission Parent qui a mené à la création du réseau scolaire publique dans les années 60.

Dans la Capitale-Nationale, les citoyens qui souhaitent faire part de leurs préoccupations et pistes de solution sont invités à participer à l’événement qui se déroulera vendredi soir et samedi, sur le campus de l’Université Laval. Plus de 200 personnes y sont inscrites.

Les organisateurs espèrent que les consensus qui émergeront de ces échanges seront «suffisamment forts» pour être ensuite «portés politiquement».