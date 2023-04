«Un gars, une fille» aura droit à une saison complète

La série culte Un gars, une fille, qui était revenu sur Tou.tv le temps d’une minisérie en quatre épisodes en mars, aura finalement droit à une saison complète l’an prochain.

Les deux principaux protagonistes de la série, Guy A. Lepage et Sylvie Léonard, en ont fait l’annonce jeudi soir au cours d’une édition spéciale de l’émission Bonsoir, bonsoir! consacré à Un gars, une fille.

La nouvelle saison comptera 10 épisodes.

«On l’annonce aujourd’hui, on finit de l’écrire demain, on le tourne cet été et ça va être diffusé quelque part comme à l’hiver 2024», a révélé Guy A. Lepage à l’animateur Jean-Philippe Wauthier.

«Produits par Mélanie Campeau et Guy A. Lepage, les nouveaux épisodes seront écrits par ce dernier, qui sera appuyé par un collectif d’auteurs», a précisé Radio-Canada par communiqué.

La minisérie Un gars, une fille, dévoilée sur ICI Tou.tv Extra au cours du mois de mars, a permis de renouer avec les personnages de Sylvie et Guy, et tout leur entourage, 25 ans après la diffusion du premier épisode de la série de sketches humoristiques.

Cette minisérie traversera à la télévision conventionnelle en étant présentée du 24 au 27 avril, à 19 h.