Un père endetté appelle sa fille à l’aide

Les parents ont l’habitude de s’occuper de leurs enfants, mais il arrive que les enfants doivent aussi veiller sur leurs parents, surtout lorsqu’ils sont vieillissants. C’est ce qu’a dû faire Angèle avec son père de 78 ans, endetté de 24 000 $.

Pendant quatre ans, Bertrand n’a rien confié à sa fille à propos de sa situation financière précaire. Sa femme Rolande est atteinte d’un cancer, ce qui a occasionné au fil du temps de nombreuses dépenses imprévues (médicaments, déplacement, stationnement à l’hôpital, repas à l’extérieur, etc.), car ils résident à une heure du centre hospitalier.

Le couple ne peut compter que sur ses rentes de retraite de 3400 $ par mois et ils ont dû avoir recours aux cartes de crédit de Bertrand pour faire face à ces coûts supplémentaires.

Une autre épreuve attend Bertrand, car il sait que la santé de sa femme décline rapidement et qu’elle ne sera bientôt plus de ce monde. En plus du difficile deuil qui s’annonce, il devra aussi assumer toutes les dettes et l’assurance vie de son épouse (15 000 $) ne suffira pas à les absorber.

«J’ai finalement surmonté ma gêne et j’en ai discuté avec ma fille. Je ne savais plus comment m’en sortir et je vois arriver le moment où je ne serai plus en mesure de subvenir à mes besoins de base», confie Bertrand. Très inquiète, Angèle a donc recommandé à son père de consulter une firme de syndic autorisé en insolvabilité. Elle l’a accompagné au rendez-vous et en a profité pour poser des questions.

De lourdes dépenses reliées aux traitements médicaux

Angèle a examiné les comptes de son père et a constaté que des soldes de 24 000 $ se sont accumulés sur ses trois cartes de crédit. Puisque ses parents sont mariés, elle s’inquiétait de savoir si sa mère pourrait se retrouver responsable de ces montants. «Pour déterminer qui est responsable d’une dette, il faut vérifier le nom indiqué sur le contrat d’ouverture du crédit. Le statut matrimonial n’a aucune incidence à cet égard», explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés. Ici, seul Bertrand est responsable.

Compte tenu des revenus du ménage et du fait qu’ils ont dû assumer des dépenses liées aux traitements médicaux, la solution la plus appropriée pour Bertrand est la faillite. Elle durera neuf mois, durant lesquels il devra verser un montant de 170 $ au syndic, pour un total de 1530 $.

Rolande n’étant pas responsable des dettes, elle évitera la faillite. Si elle avait dû le faire, le syndic aurait toutefois eu l’obligation de s’assurer qu’elle est bel et bien apte à prendre une telle décision (cela vaut aussi pour la proposition de consommateur).

La proposition de consommateur, une solution?

Théoriquement, Bertrand aurait également pu opter pour la proposition de consommateur. Mais même si elle s’était étalée seulement sur 36 mois, c’est tout de même quatre fois plus long que la faillite. «Lorsqu’on est confronté à un choix entre la faillite et la proposition, l’âge de la personne ainsi que ses projets sont des facteurs à considérer. Par exemple, si on envisage d’acheter une maison ou de se lancer en affaires dans un futur rapproché, la proposition présente certains avantages au niveau du crédit. Sinon, la courte durée d’une faillite, souvent neuf mois, rend celle-ci plus intéressante», mentionne Pierre Fortin.

CONSEILS

Si vous avez un doute sur la situation financière de vos parents, n’hésitez pas à aborder la question lors d’une discussion franche et ouverte avec eux. Sachez que bien souvent, une demande d’emprunt de la part d’un parent est un signe avant-coureur de difficultés financières.

Prendre ses finances en main est tout aussi important à 30 ans qu’à 70. Assurez-vous d’avoir un testament à jour, un mandat de protection et que votre police d’assurance vie protège adéquatement les personnes qui vous sont chères.

Parce qu’ils ont plus de difficulté à obtenir du crédit, les aînés n’ont généralement accès qu’à leurs cartes de crédit, dont les frais d’intérêt sont très élevés. Attention à ne pas tomber dans la spirale de l’endettement.