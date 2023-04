Une chose à savoir pour l’équipe qui repêchera Adam Fantilli

Le Canadien de Montréal aura une excellente chance de repêcher dans le top 6 de la première ronde cette saison, mais l’excellent espoir à l’attaque Adam Fantilli sera-t-il toujours disponible? Le plus récent vainqueur du trophée Hobey-Baker n’est pas encore certain de son avenir non plus.

Selon ce que le principal intéressé a révélé au NHL.com mercredi, il ne sait pas encore s’il évoluera dans les rangs universitaires la saison prochaine. Le jeune homme de 18 ans semble prêt, lui qui a récolté 65 points en seulement 36 rencontres avec l’université du Michigan, mais il pourrait continuer à apprendre dans la NCAA.

«Je sais que j’ai encore quelques aspects de mon jeu à travailler, et vivre sur un campus universitaire pour une année de plus permet de grandir en tant que personne, en tant qu’homme, et aide à bâtir la maturité. Il y a du positif de chaque côté, mais je n’ai pas encore pris ma décision», a révélé l’espoir de premier plan.

L’autre option de Fantilli, si l’équipe l’ayant repêché le veut bien, serait de débuter tout de suite dans la Ligue nationale. Les Blue Jackets de Columbus, les Ducks d’Anaheim, les Blackhawks de Chicago et les Sharks de San Jose, qui sont tous derrière le CH au classement, ont besoin d’attaque, mais pourraient demeurer patients.

«Rien n’est moins sûr en ce moment. Je ne sais pas quelle équipe choisit à quel moment et je ne sais pas où j’irai», a avoué l’Ontarien.

Avant de disputer sa saison recrue dans la NCAA, Fantilli a passé deux campagnes dans l’USHL, amassant 110 points en 103 parties.