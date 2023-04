Une plateforme propose un programme d’auto-soins en ligne

Un projet de recherche de l’Université de Sherbrooke, la plateforme Équilia, propose en ligne des programmes en santé mentale et permet à plus d’une centaine d’Estriens de tester l’outil basé sur le principe de l’auto-soin.

Équilia est une adaptation de la clinique virtuelle australienne This Way Up.

L’utilisateur sélectionne sur le site Web ses symptômes – anxiété, tristesse, stress – et est dirigé ensuite vers un programme en ligne qui comprend des lectures et des exercices pour l’aider à gérer la problématique.

Pour l’instant, la clinique virtuelle offre un seul programme sur l’anxiété et la dépression. L’objectif à court terme est d’offrir un plus large éventail de modules, puisque les avantages sont nombreux. Les programmes proposent aussi des ressources connexes sur la gestion du sommeil, les relations interpersonnelles ou encore sur la médication et plusieurs éléments liés au bien-être psychologique.

Équilia a nécessité des investissements de plus de 2 millions $ et est offerte pour l’instant uniquement aux Estriens. L’objectif est de la rendre disponible à tous les Québécois d’ici la fin 2023.