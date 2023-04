Une vraie commission d’enquête, et ça urge!

Ce n’est pas de gaieté de cœur que je le dis, mais mon ami David Johnston doit démissionner de son poste de «rapporteur spécial», car il ne peut plus porter un regard indépendant sur l’ensemble du dossier de l’ingérence du gouvernement chinois.

Même si je doutais de l’intérêt de nommer un « rapporteur spécial », je pensais que M. Johnston était la personne tout indiquée pour analyser l’ensemble du dossier et proposer (inévitablement) une commission d’enquête sur les agissements de la Chine chez nous.

C’est un principe de base de la justice que nul ne peut être juge dans sa propre cause. Or, David Johnston occupait un rôle clé au sein de la Fondation Trudeau jusqu’à sa nomination, et ce, depuis de nombreuses années.

Les démissions en bloc du CA de la Fondation Trudeau démontrent la nécessité d’avoir une enquête totalement indépendante sur les agissements de l’institution et ses liens avec l’argent provenant du gouvernement chinois. Ça ne veut pas dire que Johnston a personnellement fait quelque chose de répréhensible, mais c’est plutôt parce qu’il pourrait aussi avoir à répondre de ce qu’il savait et depuis quand il le savait.

La règle Nemo Judex

Justin Trudeau continue de défendre la nomination de M. Johnston, qualifiant ce dernier d’homme «irréprochable». Trudeau a raison de le décrire ainsi, mais là n’est plus la question.

On peut nommer un avocat «irréprochable» à titre de juge. Ce juge ne peut cependant pas entendre une cause impliquant sa propre famille.

À plus forte raison, il ne pourrait pas entendre une cause qui impliquerait potentiellement ses propres faits et gestes, car cela enfreindrait une des règles les plus fondamentales de justice naturelle: «Nemo Judex in causa sua», «nul ne peut être juge pour sa propre cause».

Cette locution latine me rappelle la campagne électorale de 2003 durant laquelle Bernard Landry avait répété inlassablement «Audi alteram partem» (entendre les deux côtés), un autre grand principe de justice naturelle.

Je ne fais pas exprès de sortir mon latin! C’est plutôt en raison de sa pérennité que la règle dite «Nemo Judex» est encore employée dans la langue de Jules César. Elle est si fondamentale.

Fausse manœuvre de Trudeau

Justin Trudeau n’est pas un juriste, mais il est un fin politicien. La nomination de Johnston le couvrait, un peu, devant les demandes des partis d’opposition, des commentateurs et du public. Cette manœuvre vient de finir en queue de poisson.

Johnston ne peut regarder de manière indépendante tout ce qui s’est passé à la Fondation Trudeau ni ce qu’elle a fait à propos de l’argent provenant du gouvernement chinois. Il était là pendant une bonne partie de la période qui devrait être étudiée, peu importe s’il y était au moment de recevoir les chèques.

Puisque je croyais, et je crois encore, que David Johnston a les meilleurs intérêts du Canada à cœur, il y a une chose positive qu’il pourrait faire au moment de quitter son rôle de «rapporteur spécial»: annoncer que c’est maintenant une évidence qu’une commission d’enquête complète et indépendante doit avoir lieu.