Vieux-Port: plus de 500 000$ pour corriger une courbe dangereuse

Il en coûtera plus de 500 000$ à la Ville de Québec, soit environ 30% de plus qu’estimé, pour corriger la courbe serrée qui a causé le décès tragique d’une piétonne, happée par un poids lourd, dans le Vieux-Port.

• À lire aussi: Un trottoir toujours aussi dangereux

L’accident, survenu en 2019, avait coûté la vie à Petya Chivieva, 31 ans. La piétonne marchait quand elle avait été écrasée par un camion qui avait empiété sur le trottoir, dans une courbe très prononcée qui fait la jonction entre la rue du Marché-Champlain et le boulevard Champlain, dans le Vieux-Port de Québec.

Aménagement

La Ville avait marqué son intention de corriger la situation. Elle vient d’octroyer un contrat à l’entreprise Eurovia Québec Construction pour la somme de 516 903$.

Le contrat prévoit de «refaire l’aménagement de la courbe reliant la rue du Marché-Champlain et le boulevard Champlain sur une longueur d’environ 70 mètres, incluant des travaux de voirie, d’éclairage et de feux lumineux».

Estimations plus basses

Les estimations de départ de la Ville étaient en deçà de ce prix, à 384 900$. La Municipalité précise que l’écart s’explique par la «complexité du projet», «soit l’emplacement des travaux [Vieux-Québec] qui pose des défis en matière de stationnement et d’entreposage des équipements et matériaux, la gestion et la coordination de la circulation, le potentiel de site archéologique et la présence de conduites d’éclairage».