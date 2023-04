BOISVERT, Jeannine



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Jeannine Boisvert, épouse de feu monsieur Henri Courcelle. Elle était la fille de feu Francis Boisvert et de feu Annette Bergeron. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil son fils Gaston St-Hilaire (Carole Demers); ses petits-enfants Éric et Maxime St-Hilaire; ses frères et sœurs : feu René, feu Jean-Paul, Marcel, Guy, Liette, Eugène, Ginette, Danielle; ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraire