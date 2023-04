4 fils du baron de la drogue «El Chapo» accusés de trafic de fentanyl

Les autorités américaines ont annoncé vendredi des sanctions contre des réseaux de trafic de fentanyl, un opiacé de synthèse particulièrement puissant, qui impliquent la Chine et le Mexique.

La justice américaine s'attaque ainsi «aux opérations les plus vastes, violentes et prolifiques de trafic de fentanyl, gérées par le cartel de Sinaloa et alimentées par des composés chimiques d'entreprises pharmaceutiques chinoises», a indiqué le ministre de la Justice, Merrick Garland, lors d'une conférence de presse.

Il a précisé notamment que quatre fils du fondateur du cartel mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman, surnommés les «Chapitos», étaient visés par des accusations.

Celles-ci «envoient le message clair aux "Chapitos", au cartel de Sinaloa et aux réseaux criminels de trafic de drogue dans le monde que l'Agence antidrogue américaine (DEA) prendra toutes les mesures pour protéger la sécurité nationale des États-Unis et la santé et sûreté des Américains», a ajouté M. Garland.

Le département du Trésor a lui sanctionné deux entités en Chine et cinq individus, basés en Chine et au Guatemala, impliqués dans la fourniture de composés chimiques nécessaires à la fabrication du fentanyl.

«Le fentanyl illégal est responsable de la mort de dizaines de milliers d'Américains chaque année», a souligné Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor responsable des questions de terrorisme et de renseignement financier, dans un communiqué séparé.

Le département d'État a de son côté annoncé des récompenses pour toute information menant à l'arrestation ou l'accusation de 27 personnes liées à ce trafic.

Aux États-Unis, entre 2020 et 2021, les décès liés aux overdoses d'opioïdes ont bondi de 17%, de 69 000 à 81 000.

Et sur 106 000 personnes mortes d'overdoses en 2022, 70 000 étaient liées au fentanyl, a rappelé en mars le sénateur Lindsey Graham, en accusant les cartels mexicains d'inonder les États-Unis avec cet opiacé de synthèse 50 fois plus puissant que l'héroïne.