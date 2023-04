7 confidences de Marie-Claude Barrette

Marie-Claude Barrette n’a pu retenir ses larmes en concluant le dernier épisode de son émission « Marie-Claude » mercredi dernier. L’animatrice de 54 ans s’est confiée au Journal sur ses 14 années passées à la barre d’émissions matinales, ses regrets et ses projets à venir.

-« Pour être bien franche, j’avais oublié que c’était la dernière émission. »

« J’étais tellement bien dans mon salon avec mes invités (Janette Bertrand, Denis Bouchard et Debbie-Lynch White) que j’avais comme oublié que cela s’arrêtait. Quand la musique est partie, je me suis rendu compte que c’était la dernière et j’ai comme craqué. Il y avait aussi un public, ce que je souhaitais depuis longtemps. C’est arrivé comme cela, les larmes et l’émotion. »

-« Que Janette Bertrand soit là pour cette dernière émission était très symbolique. »

« Je suis comme une disciple de Janette, je me suis comprise grâce à elle. C’est une femme qui donne un sens. À 98 ans, elle a encore des sujets à aborder. Elle nous tire vers le haut et son un âge en est un d’espoir. Elle prouve qu’à n’importe quel âge, on peut continuer! Qu’elle soit présente lors de cette dernière émission était tellement symbolique pour moi. »

« J’aurais tellement aimé pouvoir faire un bilan des dernières années, pouvoir remercier le public. »

« J’aurais tellement aimé pouvoir dire que c’était ma dernière année et la dernière année de l’émission! Quand on le sait, il y a quelque chose qui teinte l’émission, on peut faire des topos sur ce que l’émission a changé dans la vie des gens par exemple. Le créneau du matin aurait mérité cela. Il n’y avait eu aucune mention à la fin de « Deux filles le matin », rien du tout. Je trouve cela plate quand ça arrive. »

-« Je suis triste, mais c’est très doux. »

« J’ai fait la paix avec cela et aujourd’hui, je me sens vraiment bien. Je suis contente que ce soit terminé, car je trouvais difficile d’aller tourner les 27 émissions restantes en sachant que ça allait finir. Je suis très fière de ce que j’ai fait, j’ai toujours été bien entourée tant pas l’équipe technique que les spécialistes et les invités qui ont mis leurs tripes sur la table. Le public était aussi très présent dans les commentaires et continue à l’être dans la rue. »

-« J’avais besoin de ne pas croire que j’étais un rejet. »

« Il faut vivre pleinement la porte qui se ferme. Je n’avais pas envie de faire des accroires aux gens en disant que cela ne me faisait rien. J’avais besoin de cela. Mario (Dumont, son mari) a trouvé cela dur sur le coup. Il a été présent et compréhensif. Il est fier que j’aie rebondi, ce dont j’avais besoin pour ne pas croire que j’étais un rejet en ce moment. »

-« Je commence une nouvelle carrière. »

« J’ai ma propre boîte de production maintenant. Je suis en train d’apprendre ce nouveau métier qu’est celui de productrice. Je mets la même énergie dans ma boîte de production que lorsque j’étais en politique et que j’y allais avec tout mon cœur et toute ma volonté. Le balado prend aussi beaucoup de mon temps. »

-« Je m’en vais ailleurs »

« Mon nouveau balado est sous le concept d’un jeu de cartes de différentes couleurs avec une gradation d’intensité ou de profondeur de questions. Chaque invité a son propre paquet et peut choisir les questions auxquelles il veut répondre. C’est tellement une belle façon de faire des entrevues! Le temps n’est pas un enjeu, on peut entrer dans une zone très intime, sans stress. Le tout est présenté tel quel, sans montage. »

-Les deux premiers épisodes du balado « Ouvre ton jeu » de Marie-Claude Barrette seront offerts sur plusieurs plateformes dès le 17 avril. Laurent Paquin, Normand D’Amour, Guylaine Tremblay, Sophie Prégent, Julie Perreault, Pierre Hébert, Mariana Mazza et Stéphane Fallu sont tous des invités confirmés.