Abusée par son oncle pendant 7 ans: «La honte change de camp», dit la victime

Après des décennies de souffrances invisibles, une victime abusée sexuellement par son oncle pendant des années a finalement poussé un soupire de soulagement quand ce dernier a pris le chemin des cellules pour sept années, au palais de justice de Québec.

«Malgré que c’est long, malgré que c’est pénible et que c’est horrible à vivre, la honte a changé de camp. Ce n’est plus moi qui porte la honte», a confié la victime Nancy Bibeau, 51 ans, après le prononcé de la peine au palais de justice de Québec.

En 1980, elle n’avait que 9 ans quand son oncle, Gaston Auger, a commencé à abuser d’elle, alors que lui en avait 16. Les faits, allant des attouchements à la pénétration pénienne (à partir de 12 ans de la fillette), se sont poursuivis jusqu’en 1987.

Le juge a relaté comment son bourreau a profité de sa «totale vulnérabilité» puisque les gestes se déroulaient de trois à quatre fois par année lors des visites de sa famille à la résidence de ses grands-parents, à Sainte-Françoise-de-Lotbinière, où Auger habitait.

Sans défense

«Conformiste et obéissante», la jeune femme était sans défense alors qu’elle était «contrainte par sa propre mère à dormir dans le lit de son oncle».

Pourtant, celui-ci «ne pouvait ignorer la gravité de ses gestes» puisqu’il avait été convoqué en 1983 devant la justice, alors qu’il était adulte, pour son implication dans un viol collectif à l’égard d’une autre victime.

L’homme aujourd’hui âgé de 58 ans, camionneur et père de trois enfants majeurs, avait été reconnu coupable d’agressions sexuelles et d’attentat à la pudeur en juillet 2022. Il s’est contenté d’envoyer la main à des gens dans la salle venus l’appuyer avant de quitter pour la prison.

Il a lancé des procédures d’appel pour contester le verdict.

Pierre-Paul Biron

«Prison émotionnelle»

«L’avocate du poursuivant a déclaré [...] que la victime est “dans une prison émotionnelle depuis son jeune âge”. Elle a raison. Pour le tribunal, la preuve révèle d’une manière non équivoque des conséquences nombreuses, considérables et dévastatrices sur les plans émotionnels, physiques et économiques», a martelé le magistrat.

Ce dernier a rejeté un des arguments de la défense, selon lequel la peine devait être clémente puisque Auger, solidairement avec les parents de la victime, a été condamné en 2021 par un juge civil à verser plus de 800 000 $ la Mme Bibeau.

Le juge Sébastien Proulx a expliqué que ce litige civil était porté en appel par les défendants et qu’il n’était «pas lié par la chose jugée». Il a affirmé qu’une lourde peine était appropriée afin d’atteindre les objectifs «pressants» de dénonciation et de dissuasion.

«Excellente nouvelle»

«C’est une excellente nouvelle pour les victimes. Ça démontre que leur démarche en vaut la peine», a réagi Me Chloé Corneau, qui représente Mme Bibeau dans l’affaire civile.

«Je me suis tellement fait dire longtemps que ce n’était pas grave ce qui était arrivé. Ce que ça me fait, c’est qu’aujourd'hui il y a des gens intelligents, éduqués, qui viennent dire “c’est horrible ce qui est arrivé”. [...] [C’est] une reconnaissance du système judiciaire», a ajouté Nancy Bibeau, qui a fait lever l’ordonnance de non-publication sur son nom.

Elle a signalé son intention d’entreprendre des procédures égales, au criminel, contre ses propres parents.

L’avocat de Auger, Me Mario Bilodeau, a indiqué qu’il ne ferait pas de commentaire.