Après le choc, le Drakkar dresse son bilan

BAIE-COMEAU – Quelques jours après sa conclusion abrupte dans sa série huitième de finale face aux Wildcats de Moncton, le Drakkar de Baie-Comeau a dressé le bilan de sa saison 2022-2023, vendredi, au centre Henry-Leonard.

Le fameux but refusé au Drakkar durant la période de surtemps de ce match numéro 7 a évidemment refait surface et devrait continuer d’alimenter les conversations pendant plusieurs semaines.

Malgré la déception, la direction du club n’a pas le choix de tourner la page. « Oui, on est encore déçus, mais les joueurs vont s’en remettre. En tant qu’équipe, nous avons tellement grandi durant cette série et cette expérience va nous servir encore plus dans l’avenir », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Directeur général et entraîneur-chef, Grégoire s’attend toutefois que des ajustements soient apportés. « Moi, tout ce que j’espère, c’est qu’on puisse faire en sorte qu’aucune équipe ou jeune n’aient à vivre une situation comme celle-là. »

Saison régulière

Détenteur d’un bilan officiel de 30-32-4-2 pour un total de 66 points en saison régulière, le navire a pris le 10e rang (16e la campagne précédente) au classement général avant de se classer 6e sur 8 dans sa conférence.

« Avec le départ de nos 20 ans de l’an dernier (Jacob Gaucher et Benjamin Corbeil), il y avait beaucoup d’interrogations au camp à savoir qui pourraient remplacer leur contribution sur le plan offensif », a reconnu le dirigeant.

Après un départ intéressant, le Drakkar a ensuite navigué sur une mer plus houleuse avant la période des Fêtes et la direction a décidé de bouger en complétant des transactions importantes.

Abitibi

« Il y a eu les échanges sans oublier les blessures qui ont déranger. Nous sommes ensuite partis vers l’Abitibi et c’est là que les choses ont commencé à se mettre en place. Le retour au jeu des Matyas Melovsky et Isaac Dufort ont vraiment donné le ton. »

Engagé dans une bataille endiablée pour une place en séries, le Drakkar a tenu son bout et a joué du hockey inspiré dans le dernier droit. « Nous avons terminé la saison avec une fiche de 10-2 sur la route et cela s’est poursuivi dans les séries. »

L’entrée en scène des Matyas Melovsky (6-52-58) et Justin Poirier (28-20-48), combinée à la maturité acquise par les vétérans, laissent entrevoir de belles choses. « Notre noyau est solide et la roue commence à tourner du bon bord », a assuré le dégé, qui prévoit se montrer très agressif au prochain repêchage.

En bref

Les joueurs et les membres du personnel ont rencontré les amateurs, en soirée, à l’occasion d’un 5 à 7 populaire, qui a permis de couronner les principaux lauréats de la saison.

L’attaquant tchèque Matyas Melovsky a été choisi comme le joueur le plus utile à l’équipe en plus de recevoir le trophée Pierre-Cédric Labrie décerné au joueur le plus populaire selon les fans.

De son côté, Justin Poirier a été élu comme la recrue de l’année. Les défenseurs Anthony Lavoie (finaliste au trophée Marcel-Robert), Marc-Antoine Mercier (prix Gervais-Munger) ainsi qu’Émile Chouinard (meilleur joueur défensif) ont aussi été honorés.