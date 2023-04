Bien se préparer pour la saison qui approche

Très bientôt, des amateurs de pêche vont pouvoir jeter leur ligne à l’eau pour la première fois de la saison. Avant de le faire, il y a certaines précautions à prendre, afin d’éviter de perdre le poisson de ses rêves.

« Une bonne préparation est primordiale avant la saison de pêche, afin de nous éviter de mauvaises surprises », d’expliquer Jimmy Giguère, acheteur au magasin Latulippe de Québec.

« Il y a six points à vérifier, soit la canne à pêche, le moulinet, le monofilament ou fil tressé, le coffre, les vêtements et finalement, les équipements électroniques », poursuit-il.

L’entreposage d’une canne à pêche peut d’ailleurs faire toute la différence.

« Aujourd’hui, les cannes à pêche sont fabriquées en graphite, en carbone et aussi en composites avec de la fibre de verre. Ces matériaux sont sujets à réagir à différents phénomènes lors de l’entreposage, comme l’humidité ou les fluctuations de température. Il faut vérifier les guides ou les anneaux, qui peuvent s’être oxydés et se briser, ce qui pourrait entraîner des bris sur la ligne. »

Certaines astuces peuvent être utilisées pour vérifier l’état de la canne.

« On peut utiliser un coton-tige de type Q-Tips : en le passant dans le guide, on peut le nettoyer, mais si des filaments apparaissent, ça peut signifier que le guide est endommagé. C’est simple et efficace. Souvent, des pêcheurs ne comprennent pas que leur fil tressé soit effiloché. C’est une conséquence des anneaux ou guides endommagés. »

MOULINET ET FILAMENT

Le deuxième point souligné par l’expert, c’est de bien vérifier l’état du moulinet. « Il faut bien l’examiner pour voir si des pièces ne sont pas manquantes ou brisées. Pour le roulement, il faut faire rouler en tournant la bobine, pour voir si tout est OK. L’intérieur du moulinet doit être nettoyé. »

Changer les huiles et la graisse est également important.

« Sur le marché, il y a des produits qui sont spécialement conçus à cet effet. Je suggère aussi aux amateurs de faire ces opérations sur un morceau de tissu blanc autant que possible, pour ne pas perdre de pièces et s’assurer que tout est bien en place. Finalement, il faut bien vérifier l’état du frein du moulinet en le serrant et en le desserrant afin qu’il soit fonctionnel. »

Le monofilament ou le fil tressé possède une mémoire de la forme de la bobine lorsqu’il est laissé dessus durant des mois.

« C’est ce qui explique souvent les lancers avec un fil tortillé ou qui a des vrilles. Il faut le changer. Pour le fil tressé, je conseille aux amateurs de couper les trois ou quatre premiers pieds du bout au début de la saison parce qu’il a pu s’effilocher au contact du sable ou des rochers. On peut le conserver pour plusieurs saisons. »

COFFRE, VÊTEMENTS ET ÉLECTRONIQUE

La très grande majorité des pêcheurs possèdent un coffre très bien garni, d’où l’importance de faire son inventaire.

« En pensant à vos prochaines excursions de pêche, vous saurez ce qu’il vous faut. Si, par exemple, on sait que l’on va pêcher le grand brochet, il faut avoir des bas de ligne en acier et des poissons nageurs pour attirer cette espèce. Cela permet aussi de dresser une liste de nos besoins afin d’éviter qu’il nous manque des outils essentiels. Il faut aussi faire le tour des hameçons, cas s’ils sont rouillés, ça peut causer des problèmes. »

D’autres éléments importants sont aussi à vérifier.

« Il faut faire un inventaire de ses vêtements parce qu’il n’y a rien de plus désagréable, par exemple, que de se faire prendre par la pluie avec un imperméable qui ne convient pas. Tous les vêtements utilisés doivent convenir à une sortie de pêche. Aussi, il ne faut pas oublier les fameux chasse--moustiques. À la pêche, on peut subir des attaques de moustiques qui sont très désagréables. »

Dernier point pour Jimmy Giguère, les outils électroniques.

« Tous ces appareils comme le sonar, le GPS ou autres, il faut faire des essais avant de se rendre en forêt ou de se retrouver sur l’eau. Si on constate qu’il y a un problème de batteries ou autres, on pourra le régler rapidement. Ce n’est pas au moment de les utiliser qu’il faut découvrir les problèmes. »