Bilan du Canadien: Jonathan Drouin ne veut pas partir

Jonathan Drouin aimerait demeurer avec le Canadien de Montréal, malgré un séjour difficile. Le numéro 27 est sans contrat en vue de la prochaine saison.

• À lire aussi - Jour de bilan pour le Canadien: voici 10 choses que l'on a apprises de cette saison

• À lire aussi - «Chaque fois que je patine, ça fait vraiment mal»: Paul Byron devra bientôt prononcer le mot redouté par chaque athlète

• À lire aussi - «Je n’ai rien prouvé encore» - Cole Caufield

«J’ai adoré mes six ans ici. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur à Montréal et j’ai envie de rester ici», a-t-il déclaré pendant le bilan de l’équipe, vendredi.

Drouin a également mentionné qu’il allait prendre la décision concernant son futur avec sa famille.

«Ça va être ma première fois comme joueur autonome. [...] J’ai une femme et un enfant, maintenant, et on va prendre une décision en famille», a mentionné le Québécois.

Drouin a connu une saison difficile sur le plan offensif en inscrivant 29 points, dont un maigre total de deux buts, en 58 matchs. En neuf saisons dans la grande ligue, le natif de Sainte-Agathe a disputé 485 matchs, amassant 281 points.