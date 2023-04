PARADIS, Guy



Le 10 avril 2023, est décédé au CIUSSS/ Hôpital de Chicoutimi, à l'âge de 74 ans et 1 mois, M. Guy Paradis, conjoint de dame Claudette Vandal, demeurant à La Baie. Il était le fils de feu Mme Bernadette Frenette et de feu M. Louis Paradis. La famille accueillera parents et ami(e)sà compter de 13h30 à laLes cendres seront déposées ultérieurement au Cimetière Notre-Dame-de-l'Annonciation à L'Ancienne-Lorette. Outre sa conjointe Madame Claudette Vandal, il laisse dans le deuil la fille de celle-ci Sarah Desabrais (Pierre-Olivier Martel) et sa petite-fille Charlie; son frère et ses sœurs : Lise Paradis, Michel (Diane Bédard), feu Ginette; sa filleule Annie; sa nièce Sandra et ses neveux Louis et Christopher; les frères et sœurs de sa conjointe : Gertrude Vandal (feu Donald Bélisle), feu Colette (feu André Portlance), Fernande (feu Jacques Thibeault), Moïsette (Gabriel Deschesne), Bérangère (Louis Gagnon), Gilles (Louisette Dufour) et Denyse (feu John Smith). Il laisse également de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Chicoutimi ainsi que le Dr Éric Paradis et les infirmières mesdemoiselles Claudia et Valérie pour l'accompagnement et les soins prodigués à M. Paradis. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de la Fondation de ma vie sera présente au salon pour recueillir vos dons. Vos marques de sympathie peuvent également se traduire par un don en ligne via le site internet sécurisé : www.fondationdemavie.qc.ca.