Camille Charland Perez lance Oregon, une compagnie qui fait des plans de maison à faire rêver

La designer Camille Charland Perez, connue du grand public grâce à son rôle d’animatrice aux émissions Rénover pour louer et Mini chalet grandeur nature, vient de lancer Oregon, une entreprise qui offre des plans de maison haut de gamme inspirés de la côte ouest. Tout pour un rêve de construction simplifié.

Si les aires de vie épurées, les matériaux nobles et le contact avec la nature vous séduisent, les plans de maison offerts par Oregon vont vous charmer ! Les plans de l’entreprise se distinguent en effet de ce que l’on trouve actuellement sur le marché, en offrant une incursion dans le mode de vie de la côte ouest.

Les styles des maisons, variés, sont toujours en lien avec la philosophie de proximité avec la nature qui va si bien avec la côte ouest, ses montagnes, son océan et ses vastes étendues. L’entreprise incorpore d’ailleurs habilement la nature dans ses projets : toits verts, cours intérieures, serres annexées aux maisons et dispositifs de collecte des eaux de pluie sont aussi offerts.

Modèles variés

Le client aura ainsi l’embarras du choix avec, par exemple, le modèle Mid-Valley, pour les amateurs de design Mid-Century, le modèle Sherwood, dont le A-frame trouvera sa place au cœur de la forêt, ou encore les modèles Pebble et Wensley, d’élégants cottages à la campagne ou au bord de la mer.

Pour chaque modèle, offert en quantité limitée, le futur client peut visualiser les plans et les rendus 3D afin de se projeter dans les espaces, et dispose des détails de la maison et du coût estimé de construction.

Chaque année, l’entreprise proposera de nouveaux modèles, en plus de bâtiments auxiliaires comme des studios indépendants pour des mini-bureaux, des maisons intergénérationnelles ou encore des saunas.

Photo fournie par Oregon

Tout-en-un

En plus des plans, Oregon propose « la boîte design », un coffret d’échantillons présélectionnés par Camille, comprenant les planchers, les armoires, les comptoirs, la céramique, le revêtement extérieur, etc.

« Les clients voient souvent le projet d’aménagement comme un casse-tête quand les choix sont trop nombreux, décrit la designer Camille Charland Perez. C’est ce qui nous a donné envie de simplifier le processus en fournissant une liste de matériaux et d’éléments de mobilier en plus du plan architectural. »

Pour simplifier le processus, encore une fois !