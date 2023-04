Record de blessures chez le Canadien: le personnel médical sur la sellette

Jeff Gorton et Kent Hughes ont assuré que tous les membres de son groupe d’entraîneurs seraient de retour l’an prochain. Martin St-Louis et ses adjoints peuvent donc partir en vacances l’esprit tranquille.

La situation n’est toutefois pas la même en ce qui concerne le personnel médical et athlétique de l’équipe.

Les joueurs du Canadien ont battu des records cette saison en ratant au-delà de 700 matchs en raison de blessures. Évidemment, certaines d’entre elles sont attribuables à la malchance et aux risques reliés à la pratique d’un sport physique. Mais ça ne peut être que la seule explication.

Discussions à venir

Surtout quand l’équipe termine au sommet de cette colonne peu enviable deux saisons de suite.

« On aura des discussions à ce sujet avec les membres de l’organisation au cours des prochains jours », a indiqué Gorton, vice-président des opérations hockey.

Sean Monahan, qui a joué malgré une fracture à un pied, Brendan Gallagher qui fait de même en dépit d’une fracture à une cheville, des joueurs dont le diagnostic a changé d’une semaine à l’autre. Il y a effectivement lieu de se poser des questions.

« On va regarder chaque cas en détail et déterminer s’il y a des changements qui auraient pu aider, que ce soit au niveau du personnel ou dans la manière de traiter la blessure, a déclaré Hughes. Est-ce qu’on a manqué des symptômes démontrant qu’on aurait dû faire des examens plus approfondis ? »

Un blâme aux joueurs

Une partie du blâme revient assurément aux médecins, soigneurs et préparateurs physiques pour cette hécatombe. Toutefois, les joueurs ne sont pas blancs comme neige.

« Est-ce que j’ai été totalement honnête ? Probablement pas, a reconnu Brendan Gallagher, blessé deux fois à la même cheville. Tu bloques un tir, ça te fait mal. Mais tu veux faire partie de la formation, tu veux être là, alors tu ne leur donnes qu’une partie de l’information. »

Joel Edmundson en est un autre qui a passé beaucoup de temps à l’infirmerie. En raison, dans son cas, de maux de dos récurrents. Il n’a que de bons mots pour ceux qui l’ont soigné.

« On peut toujours faire un peu plus, un peu mieux. Mais je pense réellement qu’on a été malchanceux, a déclaré le défenseur, avant de se lancer dans les louanges. Notre équipe médicale a fait un travail incroyable cette année. Les gars ont travaillé un nombre incalculable d’heures. Je ne peux que leur lever mon chapeau. »

Nous saurons dans quelques semaines si Gorton et Hughes font la même évaluation.