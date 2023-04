Ce soir au Capitole: Janette Bertrand rencontrera son public

Figure emblématique au Québec, communicatrice d’exception, femme intelligente, bienveillante et généreuse, Janette Bertrand a consacré sa vie à vouloir faire tomber les préjugés et les tabous.

Elle participera ce soir à une rencontre devant public au Théâtre Capitole dans le cadre de la série Auteur.e Studio, une activité proposée en parallèle avec le Salon international du livre de Québec.

La mission d’une vie

Lors d’une entrevue réalisée avec Janette Bertrand il y a une dizaine d’années, elle m’avait parlé de sa jeunesse et de sa mission de vie.

À 20 ans, m’avait-elle confié, ce qu’elle voulait avant tout, c’était sortir de l’ignorance. « J’étais dans les années de la grande noirceur et je voulais sortir de l’ignorance. Je voulais comprendre. »

Comprendre... et communiquer au plus large public les réponses qu’elle obtenait à toutes ses questions. Elle m’avait aussi parlé du milieu dans lequel elle avait grandi, à Montréal. « Dans mon quartier, coin Ontario et Frontenac, à Montréal, un quartier très défavorisé, mon père avait un magasin pour hommes et j’étais dans les favorisées des défavorisés. Quand j’ai terminé mon école primaire, je suis allée dans un couvent. »

« Après le couvent, je suis allée à l’université. Les petites filles qui étaient dans ma classe allaient travailler chez McDonald Tobacco. C’était leur avenir. Et je me disais : c’est tellement injuste que moi, je vais apprendre des affaires et je vais les partager. Ça a toujours été ça, mon but. »

Journée chargée

Par ailleurs, ce sera une journée occupée au SILQ. Michel Dorais, auteur du livre La masculinité non toxique sera d’ailleurs en dédicaces.

L’Académicien Dany Laferrière sera présent pour des séances de dédicaces, de même que de nombreux romanciers tels que Chrystine Brouillet, Steve Laflamme, Alain Farah, Marie-Renée Lavoie, Isabelle Lafortune, Dominique Fortier et Marie Laberge.

De nombreux auteurs et illustrateurs de talent sont également présents au 36e Festival BD Québec. Plusieurs activités, notamment avec Tristan Demers, Michèle Laframboise, Patrick Blanchette, Aude Chaumaz et Julien Paré-Sorel, sont au programme.

►Pour connaître le calendrier des activités, l’horaire des séances de dédicaces des auteurs et la billetterie : silq.ca

►Pour connaître les activités du 36e Festival Québec BD : quebecbd.com