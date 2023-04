Cyberattaque russe: les services web d'Hydro-Québec finalement rétablis

L’accès au site web et à l’application mobile d’Hydro-Québec a finalement été rétabli, confirme la société d’État, un peu plus de 24 heures après avoir été frappée, comme d’autres, par une cyberattaque russe.

«Oui, le tout fonctionne à nouveau depuis tôt ce matin [vendredi, 14 avril]», nous a confirmé par écrit le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, vendredi matin.

Toutefois, la société d’État se montre prudente, prévenant la population que d’autres interruptions, liées au rétablissement des services, n’étaient pas exclues. «Il pourrait encore y avoir des instabilités liées à des ajustements qui sont en cours», a ajouté M. Lefebvre.

À l'aube

Les communications entre Hydro-Québec et sa clientèle étaient perturbées depuis tôt, jeudi matin, par ce que l’on croit être le résultat directe d’une attaque informatique, revendiquée par des pirates russes.

Plusieurs institutions financières, les ports de Montréal, de Québec et d’Halifax et de nombreux sites web du gouvernement canadien ont aussi fait les frais de telles attaques, dans la foulée de l’annonce d’envois d’armes et de munitions du Canada vers l’Ukraine.

Par voie de conséquence, le site internet et l’application mobile d’Hydro-Québec, y compris ses services Espace client et Info-Pannes, ont été inopérants toute la journée de jeudi.

Dommages

Malgré les doutes soulevés à ce sujet, la société d’État continue de soutenir que «les système critiques d’Hydro-Québec n’ont pas été impactés», qu’il n’y a «aucune infiltration ou exfiltration de données», et qu’«aucune donnée personnelle [de clients] n’a été compromise».

En cas de nouvelle défaillance des systèmes informatiques, Hydro invite les clients qui en ressentiraient le besoin de communiquer par téléphone avec le service à la clientèle : 1-888-385-7252.