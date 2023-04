Des résidents de logements sociaux inquiets à Chicoutimi

Des résidents de HLM de l'arrondissement Chicoutimi, au Saguenay - Lac-Saint-Jean, sont inquiets devant la présence de plus en plus fréquente d'itinérants dans leurs murs.

«J'en ai vu un se piquer avec une seringue cet hiver», nous dit une résidente d'un HLM, qui ne veut pas être identifiée.

«On les voit, on leur demande de partir, et ils nous répondent d'appeler la police», a signalé un autre résident. «On n'appellera pas la police à chaque fois...»

L'Office municipal d'Habitation a dû prendre des mesures pour éloigner les sans-abris de ces HLM.

«On avait plus de plaintes que l'hiver précédent», a affirmé la directrice du Service à la clientèle, Arianne Villeneuve.

Les intrus forçaient la serrure d'une porte entrée, ou encore, sonnaient à répétition jusqu'à ce qu'un locataire lui ouvre la porte, souvent sans vérifier.

«Une fois la porte ouverte, ils pouvaient s'installer dans les cages d'escalier ou même avoir accès à la salle communautaire», a noté madame Villeneuve. «Ils partent et laissent leurs déchets derrière eux.»

Les itinérants utilisaient même parfois un objet pour garder la porte d'entrée entrouverte.

L'OHM a demandé à la police d'augmenter ses patrouilles et, en janvier, embauchait des agents de surveillance, pour faire la tournée des six HLM en janvier et mars derniers.

«Souvent, un itinérant expulsé se rendait à un autre HLM, pour rencontrer le même agent qui l'avait expulsé...», a relaté Mme Villeneuve.

En mars, l'organisme installait des caméras de surveillance à plusieurs endroits. L'OMH embauchera bientôt un 5e travailleur social, dont la tâche sera d'aider les itinérants à se trouver un logement.

L'arrivée du beau temps et le déménagement prochain de la Maison pour sans-abri dans un espace agrandi pourraient atténuer le fléau, espère l'OMH.