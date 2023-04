Deux vins blancs bio pour l’apéro (ou pour le crabe)

Le printemps est arrivé, enfin! Ce week-end, parions que vous serez nombreux à célébrer l’ouverture officielle de la saison des apéros en terrasse... avec raison! Pour accompagner vos 5 à 7 ou vos festins de crabe dans les prochains jours, deux bons vins blancs biologiques.

Santé!

Domaine Romy, Bourgogne 2020, Clos de la Chapelle 2020, France

24,75$ – Code SAQ 14429545 – 12,5% – Biologique

L’étiquette indique «Bourgogne», ce qui est techniquement juste, puisque l’aire de l’appellation régionale Bourgogne s’étend jusque dans le département du Rhône, mais ce vin pourrait porter la dénomination «Beaujolais blanc», car il est produit dans le secteur des Pierres Dorées, tout au sud du Beaujolais. Dominique et Nicolas Romy cultivent leurs vignes de chardonnay en bio et signent un 2020 pur et croquant. La texture grasse s’articule autour d’une acidité fraîche et les saveurs de poire mûre et de citron font écho à de délicates notes de beurre. Un très beau chardonnay pour la table. *** $$

Domaine Albert Mann, Alsace 2019, Riesling Cuvée Albert, France

50,50$ – Code SAQ 11449786 – 13% – Biodynamie

Ce domaine historique de Wettolsheim est né de l’union de deux familles vigneronnes alsaciennes: les Mann et les Barthelmé. Les frères Maurice et Jacky Barthelmé en sont les gardiens actuels, veillant sur une vingtaine d’hectares répartis en une centaine de petites parcelles travaillées en biodynamie, dont sept hectares classés grand cru. Ce riesling est issu de vignes d’environ 35 ans exposées sud-est sur les communes de Wettolsheim et de Kintzheim. J’avais encore en tête de vieux millésimes de la cuvée Albert Mann comportant une rondeur; ce 2019 ne saurait en être plus loin: sec, vif, presque tranchant, sans toutefois être acerbe. Les saveurs sont mûres, portées en longueur par des amers de qualité, et le vin offre une agréable tenue de bouche. *** 1⁄2 $$$$