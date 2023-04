Funérailles de Maureen Breau: «Dans chaque deuil, il y a quand même un cadeau», Kevin Parent

Les funérailles de la sergente de la Sûreté du Québec Maureen Breau ont été très intenses pour bien des Québécoises et des Québécois. L’événement l’a aussi été pour Kevin Parent, qui a offert une prestation musicale émouvante devant tout le Québec, mais, surtout, devant la famille endeuillée.

«On a des amis en commun», a expliqué l’auteur-compositeur-interprète, Kevin Parent.

Quand on lui a demandé de faire une prestation pour la policière décédée en service, il n’a pas hésité. Pour lui, la musique sert à danser et à faire la fête, oui, mais c’est bien plus que cela.

«On voit l’utilité de la musique dans des circonstances comme ça», a-t-il affirmé.

Ce n’est pas la première fois que M. Parent donne une prestation dans des funérailles.

Avec le temps, il en a tiré une leçon très importante pour lui : au lieu de fuir le deuil, il faut l’accueillir et le vivre.

Mais malgré la douleur, malgré le chagrin, dans chaque deuil, il faut y trouver un cadeau de la vie.

Aux funérailles de la sergente Breau, le cadeau, c’était la solidarité des policiers.

«Si ça peut aider à donner un souffle de respect envers les policiers, c’est ça qu’il faut retenir», a confié M. Parent.

Il espère que dans toute cette épreuve les gens vont réaliser que le travail des policiers est difficile, et que, régulièrement, ils risquent leur vie pour en sauver d’autres.