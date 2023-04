Grand-Nord: 150 nouveaux logements pour accueillir du personnel de la santé au Nunavik

Québec a donné le feu vert pour la construction de 150 logements au Nunavik afin d’accueillir du personnel de la santé dès cet été et attirer de la main-d’œuvre vers le Grand-Nord.

«Ce projet de construction s'inscrit dans l'ensemble des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre dans l'ensemble du réseau de la santé, et plus particulièrement au Nunavik. Il permettra ultimement d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour les citoyens», a annoncé le cabinet du ministre de la Santé par communiqué, vendredi.

Ces nouvelles unités s’ajouteront à celles déjà disponibles pour le personnel des centres de santé de Tulattavik et d'Inuulitsivik, ainsi que pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) qui sont déjà pleines à craquer.

L’un des «freins majeurs» à l’attraction de personnel de la santé au Nunavik serait le manque de logements, selon le ministre de la Santé, Christian Dubé.

«Notre gouvernement pose ainsi un geste concret pour améliorer l'attractivité et la rétention de main-d'œuvre afin de répondre aux importants besoins. Concrètement, ce sont les citoyens et citoyennes de ces communautés qui en seront gagnants et qui auront accès à des soins de santé de qualité», a-t-il ajouté.