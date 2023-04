«Je n’ai rien prouvé encore» – Cole Caufield

L’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield n’a pas communiqué de nouvelles informations concernant les négociations de contrat, une nouvelle très attendue par les partisans de l’équipe.

Le petit attaquant a déclaré vendredi pendant le bilan de la saison qu’il mettait l’accent à soigner sa blessure à l’épaule.

«Je laisse mon agent s’occuper de mon contrat. Une entente surviendra éventuellement, ça ne m’inquiète pas trop. [...] Je me concentre actuellement sur ma réadaptation», a-t-il déclaré devant les journalistes.

Il s’est montré très humble par rapport à ses performances impressionnantes jusqu’ici dans sa jeune carrière.

«Je n’ai rien prouvé encore, je n’ai même pas joué une saison complète dans la LNH.»

Le natif du Wisconsin a également déclaré qu’il n’y avait pas de changement quant à sa remise en forme.

«Tout se déroule comme prévu, ça m’aide beaucoup avec le temps supplémentaire que j’ai eu et je vais avoir tout l’été pour poursuivre ce que j’ai à faire, et tout semble bien jusqu’à présent.»

Malgré le fait qu’il a été tenu à l’écart de l’action pendant la majorité de la saison, Caufield a en a profité pour découvrir davantage sa ville d’adoption.

«C’est une très belle ville, en plus la météo est plus belle et il y a plus de choses à faire», a-t-il mentionné.

L’Américain de 22 ans a prouvé cette saison qu’il faisait partie de l’élite de la Ligue nationale de hockey. Bien qu’il ait raté 36 matchs en saison régulière, l’ailier droit a mené le Tricolore avec 26 buts (à égalité avec Nick Suzuki), en plus d’ajouter 10 mentions d’aide.

Celui qui devait atteindre l’autonomie avec restriction cet été a été opéré à l’épaule droite en février. Deux semaines plus tôt, il apprenait que sa campagne était terminée. Il s’était blessé plus tôt dans l’année et avait composé avec la douleur pendant plusieurs rencontres.

En carrière, Caufield a amassé 84 points, dont 53 buts, en 123 rencontres. Le choix de premier tour (15e au total) du Canadien au repêchage de 2019 s’est joint au CH en 2021, et a participé aux séries éliminatoires cette année-là.