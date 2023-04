La Corée du Nord confirme avoir tiré un missile balistique à combustible solide

La Corée du Nord a confirmé avoir tiré jeudi un «nouveau type» de missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, le dirigeant Kim Jong-un se félicitant de ce qu’il a présenté comme une étape majeure dans le programme d’armement du pays.

• À lire aussi: La Corée du Nord a-t-elle tiré un missile balistique à combustible solide?

• À lire aussi: La Corée du Nord tire un missile balistique, alerte au Japon

Des photos publiées vendredi par les médias d’État nord-coréens montrent Kim Jong-un souriant de jubilation, en compagnie de sa fille, en regardant un missile noir et blanc décoller dans un nuage de fumée.

Selon l’agence officielle KCNA, le missile testé jeudi matin, un «Hwasong-18», constituera un «moyen-clé de la force militaire stratégique» du Nord.

AFP

Le développement de cette nouvelle arme «réorganisera en profondeur notre dissuasion stratégique et renforcera l’efficacité de notre contre-attaque nucléaire», a déclaré Kim Jong-un, selon KCNA.

«Nous frapperons mortellement et répondrons de manière agressive jusqu’à ce que l’ennemi abandonne sa stratégie stérile et son comportement stupide», a-t-il affirmé.

AFP

Tous les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) lancés jusqu’à présent par la Corée du Nord étaient à combustible liquide. Or, les missiles à combustible solide, que Pyongyang cherche depuis longtemps à mettre au point, sont plus stables et plus rapides à préparer, ce qui rend plus difficile leur détection et leur destruction par l’ennemi.

Selon Ankit Panda, analyste basé aux États-Unis, les images nord-coréennes et les informations de l’armée sud-coréenne indiquent qu’il s’agissait bien jeudi d’un missile à combustible solide, et de son premier test concluant mené par la Corée du Nord.

AFP

«Le panache d’échappement du missile est régulier», note-t-il pour l’AFP, précisant qu’un «propergol solide» était à l’œuvre.

Alerte au Japon

L’armée sud-coréenne avait indiqué jeudi que la Corée du Nord avait «lancé un nouveau type de missile balistique, possiblement à combustible solide» en direction de la mer du Japon.

Ce tir a déclenché une brève alerte sur l’île de Hokkaido, dans le nord du Japon, mais le gouvernement nippon a rapidement confirmé que le projectile n’était pas tombé sur son territoire.

AFP

Lors d’un défilé militaire à Pyongyang en février, la Corée du Nord avait exhibé un nombre record de missiles, y compris ce que les analystes avaient considéré comme un nouvel ICBM à propergol solide.

La Corée du Nord «a d’abord testé un moteur à combustible solide avant de présenter le missile lors d’un défilé militaire en février, puis elle a procédé à un véritable essai», rappelle ainsi Go Myong-hyun, chercheur à l’Institut d’études politiques Asan.

AFP

«La raison pour laquelle la Corée du Nord est obsédée par les missiles à combustible solide est qu’ils réduiront considérablement le temps de préparation avant le lancement», explique M. Go à l’AFP. «C’est important, car plus il faut de temps pour sortir le missile d’un silo ou d’un tunnel, plus le risque de destruction avant le lancement est élevé».

Cette annonce intervient la veille d’un des plus importants anniversaires politiques célébrés en Corée du Nord, le «Jour du Soleil», le 15 avril.

AFP

Cette date est l’anniversaire de la naissance du dirigeant fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung, grand-père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un. Elle donne généralement lieu à des essais d’armes importants ou à des défilés militaires.

La tension entre Pyongyang, Séoul et Washington est actuellement au plus haut. La Corée du Nord a multiplié ces derniers mois ses essais d’armes et a déclaré que son statut de puissance nucléaire était «irréversible», fermant définitivement la porte à toute négociation sur son désarmement.

La Corée du Sud et les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire et multiplié les manœuvres conjointes de grande ampleur dans la région, ce qui a mis en rage Pyongyang, qui considère ces exercices comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.

En début de semaine, Kim Jong-un avait appelé à accroître les capacités de son pays en matière de dissuasion pour contrer «l’escalade des manœuvres des impérialistes américains et des traîtres, pantins sud-coréens pour déclencher une guerre d’agression».