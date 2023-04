La liste d'écoute de QUB musique du 14 avril 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Charles Laplante de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Multitudes - Feist ***

Si l’album débute avec une ouverture toute en voix ponctuée de rythmes au tempo enlevant sur In Lightning, le reste de Multitudes abonde vraiment dans une instrumentation très acoustique, épurée au possible. Certes, toute cette douceur, cette fine fleur sonore, met en évidence la voix de Feist. Si vous aimez les approches dépouillées avec le focus sur l’essentiel, sans artifice, vous serez choyé. À peine un peu de folie en studio s’infiltre sur I Took All Of My Rings Off avec quelques envolées dans les arrangements. Mais les violons entendus en survol dans Of Womankind ou Become The Earth ne s'éloignent pas tant de la formule exploitée ici. On mise beaucoup, voire énormément, sur les amoncellements de voix pour créer un effet de profondeur. Become the Earth, dans son entièreté ou presque, révèle ainsi l’étendue presque infinie des possibilités vocales. Sinon, on a un peu l’impression que l’album ne commence à lever qu’avec Borrow Trouble, qui, avec son approche plus rock, fera tristement figure d’exception. Dès la pièce suivante, Martyr Moves, nous voilà de retour en paysage bucolique avec un petit air de flûte en prime. (Stéphane Plante)

J'ai vu le soleil mourir et la lune le pleurer - Renard Blanc ****

C'est à une généreuse portion de rock angulaire aux accents progressifs que nous convie le groupe de Saint-Hyacinthe sur son inventif troisième album. On y entend des échos de Radiohead et de rock britannique dans les mélodies vocales. N'ayez crainte, c'est une grande qualité. Pour le reste, on se laisse planer avec eux en étant bien préparé aux quelques zones de turbulences rock qui traversent l'œuvre. Parmi les moments très forts, notons les pièces Prémonitions et Lourd. À découvrir au plus vite, si ce n'est déjà fait. (Charles Laplante)

Vacances - Antoine Aspirine ***1⁄2

S’il ne voulait pas qu’on lui parle des Beatles avec une pièce comme Les murs, Antoine Aspirine a manqué son coup. Tout est là: roulade de tom, tambourines, accords de piano plaqués sans faille, chœurs, violons. Mais l’univers du chanteur ne se limite guère à celui des Fab Four. Il brasse même un peu la cage avec Toune punk. Et Sous ton maquillage pousse encore plus loin l’ultime refrain pop à fredonner à plusieurs. (Stéphane Plante)

Big Picture - Fenne Lily ***1/2

D’emblée, on aime les guitares distordues de Map of Japan. Et les structures concises qui vont droit au but. La jolie voix en demi-teinte de Fenne Lily se répercute dans des mélodies aussi accrocheuses dans les couplets que dans les refrains (comme dans Dawncolored Horse). On apprécie aussi l’intro de guitares lumineuses de la bien nommée Lights Light Up. L'auteure-compositrice se permet également des ambiances plus obscures (Superglued, Half Finished) sans jamais se détourner complètement de la pop. (Stéphane Plante)

...So Unknown - Jesus Piece ***1/2

Suite à un premier album convaincant en 2018, Aaron Heard a rejoint à titre de bassiste les rangs de Nothing, un autre groupe de Philadelphie fort populaire. Cette parenthèse étant désormais terminée, il est de retour au chant (ou plutôt aux hurlements) dans le groupe qui l'a fait connaître. Jesus Piece couvre un immense registre de musique extrême. On passe allègrement du punk hardcore au death métal en cochant au passage l'industriel et le metalcore. C'est toujours bruyant, mais rarement ennuyant malgré une certaine linéarité. (Charles Laplante)

