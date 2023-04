LNH: c'est la fin pour Dallas Eakins derrière le banc des Ducks d'Anaheim

Les Ducks d’Anaheim ont éclipsé plusieurs formations de bas de classement en fin de saison pour conclure au dernier rang de la Ligue nationale de hockey, et l’association avec l’entraîneur-chef Dallas Eakins s’est ainsi terminée vendredi.

L’homme de 56 ans n’a pas reçu de nouveau contrat de la formation californienne, ce qui a mis un terme à une collaboration de quatre campagnes. Sous Eakins, les Ducks n’ont jamais atteint les séries éliminatoires ni même la barre des ,500.

«C’était une décision difficile, une qui arrive après une délibération prudente et substantielle. En conclusion, j’ai simplement l’impression qu’une nouvelle vision et une nouvelle voix seront bénéfiques à l’équipe. Dallas s’est comporté avec classe et caractère tout au long d’une saison difficile, et nous lui souhaitons le meilleur pour le futur», a déclaré par voie de communiqué le directeur général Pat Verbeek.

Anaheim a montré un dossier de 23-47-23, bon pour 58 points, et a terminé avec 13 défaites consécutives, ce qui leur permettra d’avoir les meilleures chances à la loterie du prochain repêchage. Le gardien John Gibson a d’ailleurs été un homme très monopolisé avec 1783 arrêts en seulement 53 parties.

Avant de s’amener chez les Ducks, Eakins a été l’entraîneur de leur club-école de la Ligue américaine, les Gulls de San Diego, pendant quatre ans. Il a aussi dirigé les Oilers d’Edmonton pendant une saison et demie.