Le Canadien redonne au Rocket ses munitions

Le Rocket de Laval s’apprête à disputer le dernier match de sa saison régulière, un duel primordial pour la course aux séries éliminatoires, et le Canadien de Montréal a aidé sa cause en cédant trois joueurs à son club-école, vendredi matin.

Les attaquants Joël Teasdale et Lucas Condotta, ainsi que le défenseur Frédéric Allard rejoindront le groupe de l’entraîneur-chef Jean-François Houle pour le duel en soirée contre le Crunch de Syracuse, à la Place Bell.

Les trois hommes ont joué avec le CH la veille dans une cause perdante de 5 à 4 devant les Bruins de Boston. Condotta a inscrit son premier but dans la Ligue nationale à sa première présence, tandis que Teasdale a ajouté une mention d’aide à sa fiche. Allard, quant à lui, a joué trois matchs avec le grand club cette saison, conservant un différentiel de +2.

Pour décrocher son billet pour les éliminatoires vendredi, le Rocket aura besoin d’une victoire ou d’une défaite en temps supplémentaire contre Syracuse et que les Monsters de Cleveland perdent contre les Comets de Utica.