Le comédien Aliocha Schneider souligne la sortie de la série faisant suite à «L’auberge espagnole»

Aliocha Schneider n’aurait jamais cru faire un jour partie de la suite de la trilogie de « L’auberge espagnole ». Le comédien québécois a profité de la journée de sortie de la série « Salade grecque » sur Prime vidéo pour partager sa fierté de jouer le rôle du fils de Xavier.

Sur Instagram, l’acteur et musicien de 29 ans - qui est aussi l’amoureux de la chanteuse Charlotte Cardin - a publié un carrousel de photos de plateau de la série « Salade grecque ». Le tournage s’est déroulé à Athènes, sur une période de six mois.

« Si j’ai longtemps attendu une suite à la trilogie de L’auberge espagnole, j’étais à des années-lumière d’imaginer que j’aurais ma gueule sur l’affiche... que je serais un jour le fils de Xavier et Wendy, ces personnages qui, ado, m’ont tellement donné envie de voyager, de tomber amoureux, d’avoir le coeur brisé, de vivre avec mes potes, de chercher un sens à la vie et de rentrer à l’aube en titubant à travers les rues d’une ville où tout est possible », a écrit l’acteur né à Paris.

Le synopsis de la série « Salade grecque » se lit comme suit : alors qu'il travaillait dans une start-up à New York, Tom (Aliocha Schneider) retrouve sa petite sœur dans la capitale grecque. Sur place, il découvre que Mia (Meghan Northam), censée étudier au sein du programme Erasmus, est en réalité une activiste qui tente d'aider des réfugiés en Grèce. Elle fait promettre à son frère de ne rien dire à leurs parents.

Le comédien, qu’on a notamment pu voir dans les films québécois « Ville-Marie », « Le Journal d’Aurélie Laflamme » et « Merci pour tout », raconte que cette expérience fut la plus enrichissante de sa vie.

Romain Duris (Xavier) Cécile de France (Isabelle), Kelly Reilly (Wendy) et Kevin Bishop (William) reprendront les personnages qu’ils ont défendus dans la trilogie dont le premier volet « L’auberge espagnole » a pris l’affiche il y a plus de 20 ans.