Le groupe danois Volbeat viendra jouer à Québec et Montréal en août

La journée même où Metallica sort son très attendu nouvel album, le groupe danois Volbeat vient d’annoncer son grand retour au Québec. Les musiciens de Copenhague, qui avaient justement fait la première partie de Metallica au Parc Jean-Drapeau en 2017, joueront à Québec et Montréal au début août.

Pour faire la promotion de son huitième album studio, Servant of the Mind, sorti en 2021, Volbeat fera une tournée nord-américaine de 18 dates, cet été.

La tournée, appelée Servant of the Road, passera notamment par le Centre Vidéotron de Québec, le 1er août, et la Place Bell de Laval, le 2 août.

« Nous sommes tellement excités de finalement retrouver nos amis canadiens, en plus de pouvoir visiter certains de nos fans aux États-Unis pour qui nous n’avons pas joué depuis le lancement de Servant of the Mind », a mentionné le groupe formé en 2001 dans un communiqué.

C’est le groupe de heavy métal américain, Halestorm, qui fera la première partie.

Les billets et les forfaits VIP pour cette tournée seront mis en vente le vendredi 21 avril à 10h sur evenko.com et gestev.com. Pour le concert de Québec, une prévente sera aussi offerte aux abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron le jeudi 20 avril dès midi.