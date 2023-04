Le téléphone cellulaire dès l’âge de 3 ou 4 ans, un «avantage»?

Un enfant sur cinq posséderait son propre cellulaire dès l’âge de trois ou quatre ans au Royaume-Uni selon une récente étude, mais ces outils auraient cependant des avantages, ont avancé des experts vendredi.

«Si les enfants font leurs devoirs, regardent une application éducative, discutent avec un grand-parent, dansent devant un clip vidéo, jouent à un jeu avec un frère ou une sœur, il n'y a aucune preuve que tout cela soit un problème, et certaines preuves que c'est plutôt un avantage», a réagi Sonia Livingstone, professeure de psychologie sociale à l’École d'économie de Londres, selon The Guardian.

Récemment, une nouvelle étude de l'autorité britannique régulatrice des télécommunications Ofcom indiquait que près d’un enfant de trois ou quatre ans sur cinq possèderait déjà un téléphone mobile au Royaume-Uni.

Ces données élevées ne sont cependant pas si alarmantes selon des experts, qui tentent de détourner la narrative négative associée au «temps d’écran» pour plutôt se concentrer vers les avantages variés de cette technologie, a poursuivi le média anglais.

Tout dépend, à leur avis, du contexte et de l’utilisation qui en est faite.

«Trop de temps passé sur le cellulaire devient important si cela se fait au détriment de l'interaction parent-enfant – la chose la plus importante de toutes – ainsi qu’un sommeil suffisant ou de l'exercice physique», a poursuivi la professeure.

«S’ils utilisent des applications qui aident à apprendre les mots, cela peut être bénéfique pour leur développement. [À l’inverse], des divertissements rapides, plus extrêmes et basés sur l'action, qui n'exigent pas grand-chose de la part de l'enfant, pourraient rendre plus difficile pour les enfants de donner un sens à ce qu'ils voient», a ajouté le professeur Tim Smith, psychologue cognitif à l'Université Birkbeck.

Selon le rapport, la majorité des jeunes enfants utilisent ces appareils pour regarder des vidéos, ce qu’ils pourraient faire depuis un ordinateur commun ou un téléviseur pour plus de sécurité, a cependant soulevé le professeur Pete Etchells de l’Université de Bath Spa.

«S'ils ont un accès potentiellement non réglementé à leurs propres appareils, cela ouvre la possibilité d'une utilisation cachée de la technologie, et c'est là que le risque d'accéder à un contenu inapproprié augmente», a-t-il déclaré.

Néanmoins, il est difficile d’évaluer correctement les avantages ou les inconvénients de cette technologie sur le développement au moyen d’une base de données, puisque de nombreux facteurs doivent être pris en considération.

Par exemple, une des rares études longitudinales effectuées sur les tout-petits a démontré que les bébés de 12 mois ayant utilisé intensément l’écran tactile obtiendraient de moins bons résultats en concentration et en mémoire dès l’âge de trois ans.

Cependant, une autre interprétation possible de ces résultats indiquerait que les tout-petits plus agités, et peut-être prédisposés à des résultats inférieurs en termes de concentration et de mémoire, seraient plus susceptibles de recevoir un appareil de leurs parents pour les calmer.