L’enseignement se mérite une formation à la hauteur de ses responsabilités

On entend souvent dire qu’enseigner est simple et qu’il s’agit d’une vocation. Après tout, les enseignants n’ont qu’à aimer les jeunes, à enseigner 5 à 6 heures par jour, durant lesquelles ils n’ont qu’à tenir une classe, à transmettre des connaissances et à gérer quelques problèmes de comportement en recourant à des recettes toutes faites.

Une partie de ce mythe émane de notre expérience d’élèves du primaire et du secondaire. Cette vision est également nourrie par certaines visions réductrices du mouvement des données probantes, qui prescrit des pratiques qualifiées « d’efficaces » dans le but de standardiser l’enseignement, laissant croire que l’acte d’enseigner consiste à appliquer de simples pratiques généralisables à tous les contextes.

Or cette compréhension lacunaire de la profession enseignante est risquée, car elle ouvre la porte à de nombreuses dérives, particulièrement dans les périodes de grandes crises, comme celle liée à la pénurie importante d’enseignants qui sévit dans nos écoles actuellement. Il est important d’avoir une compréhension éclairée et juste de cette profession, puisque comprendre sa réalité et sa complexité est un premier pas vers une valorisation pour laquelle nous devons tous être engagés.

Milieu hétérogène

Nous faisons plutôt valoir, en tant que responsables des programmes de formation enseignants dans les universités québécoises, qu’éduquer, c’est complexe et ça prend du temps. Plusieurs personnes contribuent à l’éducation de nos enfants. Considérant le nombre d’heures passées à l’école, une grande portion de cette éducation se fait par les personnes enseignantes. Or, dans le contexte actuel, plusieurs défis se présentent à elles et ces personnes doivent conséquemment être bien outillées pour y faire face.

En effet, les classes sont de plus en plus hétérogènes, regroupant des élèves en difficulté, des élèves grandement touchés par différentes formes de défavorisation, des élèves provenant de milieux familiaux qui ne sont pas en mesure de compenser ce qui n’est pas enseigné à l’école, des élèves ayant différents parcours migratoires, des garçons de plus en plus désintéressés de l’école, etc. Il faut ajouter à cela que la migration des élèves vers les établissements privés et vers les programmes particuliers et hyper sélectifs augmente la concentration des élèves à risque dans les classes ordinaires, dites « régulières ».

Pour faire face à cette réalité, nos enseignants doivent mobiliser des connaissances professionnelles dans tous les domaines de l’éducation : en gestion de classe, en évaluation, en pédagogie et en didactique. Ils doivent prendre en considération les spécificités de leurs élèves, leurs difficultés d’apprentissage, leur environnement familial et socio-économique, leur bagage linguistique et culturel. Ils doivent le faire en veillant au respect des élèves, à leur épanouissement et à la réussite de tous. Ils doivent bien entendu faire preuve d’empathie, être innovants, créatifs, inclusifs, réflexifs et collaboratifs avec l’équipe-école, avec les parents et avec tout autre acteur communautaire. Il s’agit ici d’une partie des apprentissages que les enseignants doivent combiner chaque jour.

Former les citoyens de demain

L’enseignement est une profession qui exige une formation digne de ce nom et à la hauteur de la responsabilité que nous conférons aux enseignants, celle de former les citoyens de demain. Comme responsables des programmes de formation à l’enseignement, nous sommes soucieux de combler la mission sociale de nos institutions en formant les meilleurs professionnels de l’éducation.

Nous sommes conscients de la pénurie qui existe dans les milieux scolaires. Nous croyons que les personnes non légalement qualifiées qui prêtent actuellement main forte dans les classes doivent être formées et accompagnées. Mais nous ne croyons pas que la pénurie justifie une réduction des exigences pour la qualification, c’est-à-dire l’obtention d’un brevet permanent, comme le propose le ministre Drainville.

Nous sommes ouverts à travailler avec le ministère et les milieux scolaires pour mieux accompagner les personnes qui enseignent sans brevet. Nous avons bâti nos programmes de formation en suivant les directives ministérielles afin que nos diplômés puissent obtenir leurs brevets d’enseignement du ministère. Nous continuerons à respecter les balises réglementaires et à nous assurer que les personnes détentrices d’un brevet sont formées selon les plus hauts standards de la profession, pour l’éducation des enfants d’aujourd’hui, mais aussi de ceux de demain.

Qualité de l’enseignement

Depuis plusieurs années, des recherches ont tenté de bien cerner l’efficacité ou non des enseignants pour la réussite de leurs élèves. La qualité de la formation reçue, s’exprimant par le temps de formation pratique et la couverture des connaissances, le niveau de diplôme obtenu et les compétences développées, revient fréquemment. De plus, plusieurs pays vont présentement vers une augmentation du temps de formation à la suite de réflexions approfondies. Réduire de moitié la formation tel que le propose le Ministre n’est donc clairement pas une solution.

Le système scolaire québécois a beaucoup évolué. Nous nous devons de prendre les décisions qui nous mèneront à demeurer une société qui se démarque par son haut niveau d’accès aux savoirs. Nous croyons que tous nos enfants doivent avoir accès à une éducation qui leur permettra d’apprendre à lire, à écrire et à compter dans leurs premières années à l’école afin d’obtenir un diplôme ou une qualification. Le cheminement de chaque élève dépend largement de la compétence qu’ont les personnes enseignantes à encadrer et nourrir ce parcours. Nous devons donc mettre tout en branle pour que chaque élève puisse avoir les meilleures chances de réussite.

Ahlem Ammar, Doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal

Jean Bélanger, Doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal

Alain Cadieux, Directeur du Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais

Adel Dahmane, Doyen des études de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Frédéric Deschenaux, Directeur de l’unité départementale des sciences de l’éducation de Rimouski

Julie Desjardins, Doyenne, École des sciences de l’éducation de l’Université Bishop’s

Diane Gauthier, Directrice du Département des Sciences de l’Éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi

Pascal Grégoire, Directeur du Département d’éducation et de l’UER en sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Anne Lessard, Doyenne de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke

Sheryl Smith-Gilman, Doyenne adjointe des études académiques de Faculté des sciences de l'éducation de l’Université McGill

Anabelle Viau-Guay, Doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l’Université Laval

