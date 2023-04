Les chouchous des lecteurs au Salon international du livre de Québec

Des écrivains réputés, des bédéistes à la renommée internationale, des illustrateurs de talent, des auteurs jeunesse très populaires, des spécialistes du milieu de la santé et du mieux-être, de la nutrition, de la psychologie, du sport, des affaires, du barbecue, des loisirs en tous genres, du développement personnel et du voyage seront de passage au Salon international du livre de Québec aujourd’hui. Et deux stars du milieu littéraire, Nancy Huston et Patrick Senécal, seront en vedette au Théâtre Capitole dans la série Auteur.e Studio.

L’écrivain Patrick Senécal, auteur culte spécialisé dans le roman d’horreur, présentera un spectacle littéraire à l’occasion de la série Auteur.e studio à 14h au Théâtre Capitole. En entrevue pour la sortie de son roman Résonances, paru en septembre dernier, il m’avait confié que le flash pour le roman était survenu alors qu’il passait lui-même une IRM à l’hôpital.

«On m’avait dit que c’était spécial de passer ça. Je n’ai pas eu peur. Je ne suis pas claustrophobe. Je n’ai pas capoté... mais je me suis dit qu’il y en a qui doivent capoter là-dedans: le bruit, les coups», avait-il partagé. «Tu te sens vraiment dans un cylindre très serré et en pensant à ça, j’ai eu un flash. Celui d’un écrivain qui passe une IRM et ce qui lui arrive est tellement traumatisant que ça va changer la réalité quand il va en sortir. Mais est-ce que c’est la réalité qui a changé ou si c’est lui qui a changé dans l’IRM?»

En soirée, ce sera l’écrivaine Nancy Huston qui sera en vedette au Théâtre Capitole. Autrice de nombreux best-sellers, lauréate du Prix littéraire du Gouverneur général de 1993 pour Cantique des Plaines, elle a publié récemment Arbre de l’oubli, Rien d’autre que cette félicité et Je suis parce que nous sommes chez Leméac.

Par ailleurs, c’est une excellente journée pour rencontrer des spécialistes du milieu de la santé. La Dre Isabelle Huot et la Dre Sylvie Desautels, autrices du livre Mieux vivre la ménopause (Les Éditions de l’Homme), seront sur place. Les visiteurs pourront aussi discuter avec Michel Dorais, auteur du livre La masculinité antitoxique (Trécarré) et la Dre Isabelle Soucy, autrice du livre En attendant le psy (Les Éditions de l’Homme).

Informations importantes

- Pour connaître le calendrier des activités, l’horaire des séances de dédicaces des auteurs et la billetterie: silq.ca.

- Pour connaître les activités du 36e Festival Québec BD: quebecbd.com

- Aujourd’hui, le Salon ferme ses portes à 21 h.

À ne pas manquer

- Vincent Fournier, auteur du livre Propulsez vos affaires (Béliveau Éditeur), sera en dédicaces de 9 h à 11 h et de 16 h 30 à 18 h et de 19 h 30 à 21 h.

- Pierre Gince et Steve Finn, auteurs du livre Guy Lafleur et nous (Les Éditions de l’Homme), seront en dédicaces de 9 h 30 à 10 h 30 et de 12 h à 13 h 30.

- Hugo Saint-Jacques, auteur du livre Salut Bonjour dans votre assiette (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 9 h 30 à 11 h et de 18 h 30 à 20 h.

- Marthe Laverdière, autrice du livre 100% nature. Confidences (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 10 h à 11 h 30.

- Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau, auteurs du livre Motel Mystère (Les Éditions de l’Homme), seront en dédicaces de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 15 h 30.

- Catherine Éthier, autrice du roman Une femme extraordinaire (Stanké), sera en dédicaces de 10 h à 11 h et de 13 h à 14 h.

- Michel Dorais, auteur du livre La masculinité antitoxique (Trécarré), sera en dédicaces de 10 h à 11 h.

- Sophie Reis, autrice du livre Un cancer en cadeau (Trécarré), sera en dédicaces de 10 h à 11 h et de 12 h à 13 h.

- Amélie Nothomb, autrice du livre Le livre des soeurs (Albin Michel), et sa sœur Juliette Nothomb, autrice du livre Éloge du cheval (Albin Michel), seront en dédicaces de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h 30.

- Stéphanie Harvey, autrice du livre missharvey (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h.

- Madame Labriski, autrice du livre Collations énergisantes (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 16 h 30.

- Isabelle Soucy, autrice du livre En attendant le psy (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 10 h 30 à 12 h.

- Maxime Jolivel, auteur du livre Inspiration sauvage: Côte-Nord (Robert Laffont Québec), sera en dédicaces de 11 h à 12 h.

- Guylaine Guay, autrice du livre Gloria sort du moule (Les Éditions de la Bagnole), sera en dédicaces de 11 h à 12 h et de 13 h à 14 h. Elle sera accompagnée de l’illustratrice Estelle Bachelard (Bach) de 16 h à 17 h.

- Maxime Boivin, auteur du livre Mocktails (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 11 h à 12 h 30 et de 18 h 30 à 20 h.

- Geneviève Pettersen, autrice du roman La reine de rien (Stanké), sera en dédicaces de 11 h à 12 h et de 15 h à 16 h et de 18 h à 19 h.

- Nathalie Babin-Gagnon, autrice du livre Les choix de Marie (Libre Expression), sera en dédicaces de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h.

- Suzanne Aubry, autrice du roman Fanette (Libre Expression), sera en dédicaces de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h.

- Marie Laberge et Chrystine Brouillet participeront à une discussion croisée sur le thème Écrire sur la violence, à 11 h 30.

- Laurence Burton-Hurtubise, autrice du livre Un goût de forêt (Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 11 h 30 à 13 h.

- Marie-Christine LeBlanc, autrice du livre Le barbecue c’est plus qu’un show de boucane (Éditions La Semaine), sera en dédicaces de 11 h 30 à 13 h.

- Maureen Martineau, autrice du roman Les enfants de Godmann (VLB Éditeur), sera en dédicaces de 11 h 30 à 13 h et de 16 h à 17 h 30.

- Martin Viau, auteur du livre Un dernier tour d’ambulance (Les Éditions du Journal), sera en dédicaces de 11 h 30 à 13 h et de 16 h à 17 h 30.

- Marcia Pilote, autrice du livre Ce qui rend ma vie belle (Béliveau Éditeur), sera en dédicaces à partir de 12 h.

- Nancy Audet, autrice du livre Ils s’appellent tous courage (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 12 h à 13 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30.

- Patric Laprade, auteur du livre Émile «Butch» Bouchard (Libre Expression), sera en dédicaces de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h.

- Claudia Larochelle, autrice du livre La doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons (Les Éditions de la Bagnole), sera en dédicaces de 12 h 30 à 13 h 30.

- Victoria Charlton, autrice du livre Gardez l’œil ouvert Tome 3 (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 13 h à 14 h 30 et de 15 h 30 à 17 h.

- Isabelle Huot et Lyne Desautels, autrices du livre Mieux vivre la ménopause (Les Éditions de l’Homme), seront en dédicaces de 13 h à 14 h 30.

- Shirley Théroux sera en dédicaces pour son livre Née pour chanter (Libre Expression) de 13 h à 14 h et de 15 h à 16 h.

- Andrée-Anne Brunet, autrice du livre Doux bordel (Libre Expression), sera en dédicaces de 13 h à 14 h et de 18 h à 19 h.

- Yves P. Pelletier, auteur du livre Déboussolé (VLB Éditeur), sera en dédicaces de 13 h à 14 h 30 et de 16 h à 17 h 30.

- Claudia Berthiaume et Mélina Roberge, autrices du livre Sans filtre (Les Éditions du Journal), seront en dédicaces de 13 h à 14 h 30 et de 17 h 30 à 19 h.

- Clémence DesRochers sera en dédicaces de 13 h 30 à 14 h 30 pour son livre Clémence: Encore une fois (Éditions La Presse). Elle sera en compagnie de Mario Girard.

- Roger Ferland, auteur du livre Opération Scorpion (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 13 h 30 à 15 h et de 18 h 30 à 20 h.

- Louise Portal et Geneviève Pettersen présenteront leurs prescriptions littéraires à 14 h.

- Alexandra Larochelle sera en dédicaces pour son livre Jusqu’à ce que ça fasse bang (Les Éditions de la Bagnole) de 14 h à 15 h.

- Geneviève O’Gleman, autrice du livre Réconfort sans effort (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 14 h à 15 h 30.

- Valérie-Jessica Laporte, autrice du livre Asymétrique (Libre Expression), sera en dédicaces de 14 h à 15 h et de 18 h à 19 h.

- Adrien Bernier-Nadeau et Marie-Pier Grenier seront en dédicaces pour leur livre La belle vie Sailing (Les Éditions de l’Homme) de 14 h 30 à 15 h 30 et de 18 h 30 à 20 h.

- Lise Tremblay présentera ses prescriptions littéraires à 15 h.

- L’écrivaine Nancy Huston sera en dédicaces de 14 h à 16 h.

- Yvon Dallaire, auteur du livre Le couple existe encore... et l’amour aussi (Éditions Un monde différent), sera en dédicace de 15 h à 17 h.

- Simon Boulerice sera en dédicace de 15 h à 16 h pour son livre Déjeuner avec papa (Les Éditions de la Bagnole).

- Marie-France Bornais, autrice du livre Camping 101 (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 15 h 30 à 17 h.

- Steve Laflamme sera en dédicaces pour son roman Les agneaux de l’aube (Libre expression) de 16 h à 17 h.

- Karman Kong, autrice du livre Elle investit (Les Éditions du Journal), sera en dédicaces de 16 h à 17 h 30.

- Dany Laferrière, auteur du livre Sur la route avec Basho (Éditions du Boréal), sera en dédicaces de 18 h à 19 h. Il présentera ses prescriptions littéraires à 19 h.

- Vincent Couture, auteur du livre Hector «Toe» Blake, L’ours au cœur tendre (Les Éditions de l’Homme), sera en dédicaces de 18 h 30 à 20 h.