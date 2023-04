Les mémoires explosifs de Britney Spears publiés cet automne

Britney Spears ne cessera jamais de nous surprendre. La superstar publiera ses mémoires à l’automne et ceux-ci promettent d’être explosifs, révélateurs et inspirants.

Dans le monde de l’édition américain, on évoque déjà le « best-seller instantané révolutionnaire » en parlant du livre biographique à venir de Britney Spears.

La chanteuse y racontera, de manière brutalement honnête, les hauts et les bas de sa carrière qui a démarré en trombe en 1998 avec la sortie de sa chanson culte « Baby One More Time ».

Il couvrira ses moments les plus vulnérables, son enfance – étant une petite fille avec de grands rêves – sa rupture avec Justin Timberlake, le moment où elle s'est rasé la tête et sa bataille avec sa famille au sujet de sa tutelle

Page Six a révélé en exclusivité que la chanteuse de 41 ans avait décroché un contrat de livre historique de 15 millions de dollars. Il s’agirait de l’un des contrats d’édition les plus élevés de l'histoire après les contrats d'édition de Barack et de Michelle Obama.

Une survivante

Sur son compte Instagram, où elle est très active, l’artiste a laissé entendre qu’elle souhaitait que ce livre la montre comme une survivante.

« Je suis amoureuse de la vie que je me suis construite, a-t-elle écrit sur Instagram. Je devrais l'être, c'est tellement beau... et c'est assez fou après tout le travail acharné que j'ai fait pour me débarrasser des abus de mon père et me contrôler, me chambouler littéralement la tête après 13 ans, croyez-le ou non !!! »

Elle a également écrit, à propos de son livre : « Je n'ai pas de famille qui me valorise ou me respecte... DU TOUT !!! C'est la partie la plus difficile pour moi et même si je les aimais, c'est quelque chose que je ne pourrai probablement jamais surmonter (...) Puis je regarde en arrière et je vois combien de gens disent de s'en remettre... Je travaille pour devenir plus forte !!! Psss j'ai écrit 3 versions différentes de mon livre et j'ai eu BEAUCOUP de thérapie tout au long du processus. :

C’est le romancier et journaliste Sam Lansky qui a agi à titre de « ghostwriter » dans l’écriture de cette biographique. On lui doit des portraits de grandes vedettes comme Madonna, Nicki Minaj et Adele.

La biographie - qui est décrite comme l’histoire de la survie d’une femme « trouvant son chemin hors de la tutelle paralysante de ses parents pour trouver le bonheur avec son mari Sam Ashgari » - serait terminée et passerait maintenant par les dernières révisions juridiques avant d’être publiée à l’automne.