Mauricie: des punaises de lit depuis deux mois dans une résidence pour aînés

Couverte d’une dizaine de plaies, une bénéficiaire d'une ressource intermédiaire pour personnes en perte d'autonomie de Trois-Rivières est aux prises avec des punaises de lit depuis deux mois, mais rien ne bouge, a déploré sa fille vendredi.

«Elle a des plaies qui ont commencé à être infectées. C'est inacceptable. Je ne comprends pas, vraiment pas comment ça se fait que c'est aussi long», a indiqué France Lefebvre, inquiète de l’état dans lequel se trouve sa mère.

Samedi, la femme a pris de nombreuses photos de sa mère, qui réside au Pavillon des aînés à Sainte-Marthe-du-Cap, montrant l’aînée couverte de morsures aux bras, au dos et tout près de son visage.

Selon sa fille, la bénéficiaire n'aurait jamais reçu de médication ou de traitement pour ses plaies.

En voulant dénoncer la situation, Mme Lefebvre et ses frères se seraient cependant butés à plusieurs boites vocales, a-t-elle déploré. Et même par courriel, les communications ne seraient pas faciles tandis que certains se renvoient la balles et d'autres ne se donnent même pas la peine de répondre.

Le processus est frustrant pour la famille, qui tente d'avoir des réponses et d'être informée du plan d'action pour la suite des choses.

«Ils font rien. C'est toujours de dire, vous êtes pas à la bonne place, allez à l'autre», a soupiré la femme.

La direction du Pavillon des aînés a refusé d'accorder une entrevue à la caméra à TVA Nouvelles, mais a tout de même donné quelques informations sur la situation.

Elle assure que depuis le mois de février, des exterminateurs de la compagnie Abat Extermination sont venus à deux reprises pour éradiquer les punaises de lit. Selon la direction, seulement quelques-unes ont été vues dernièrement, et le problème serait tout près d'être réglé.

D'autres chambres que celle de la mère de Mme Lefebvre auraient aussi été affectées dernièrement par les punaises de lit.

De son côté, le CIUSSS de la Mauricie - Centre-du-Québec est également au fait du de la situation, et garantit que toutes les mesures sont prises pour régler le problème.

Son devoir, dans un cas comme celui-ci, est d'accompagner la résidence en cas de besoin et d'informer le personnel qui ira y travailler de la situation actuelle.

Malgré ces propos, France Lefebvre dit avoir perdu confiance en la résidence et ses gestionnaires.

Selon les experts, en cas d'infestation, il est primordial de réagir très vite puisque la propagation se fait rapidement et facilement.

«Le travail sur place, ce n’est pas très compliqué. Balayeuse, steameuse, et on ne travaille plus avec un pesticide, on travaille même avec ce qu'on appelle un champignon. [...] Normalement un mois et demi, tout dépendant le niveau d'infestation, mais faut qu'elle soit majeure en tabarouette pour que ça dure plus longtemps que ça», a expliqué le PDG de Gestion Paratsitaire du Québec, Stéphan Sicotte.

Dans un courriel envoyé à la famille jeudi, une infirmière a attesté avoir examiné le corps de la résidente, et a répondu à ses proches que ses plaies aux bras étaient en voie de guérison complète et qu'il n'y en avait plus au dos, à l'abdomen et aux membres inférieurs.

Une affirmation qui fait énormément douter Mme Lefebvre, qui pas plus tard que samedi, pouvait compter des dizaines et des dizaines de piqûres sur l'ensemble du corps de sa mère qui lui semblaient loin de la guérison.

L'infirmière a ajouté dans son message que la mère de Mme Lefebvre a finalement obtenu un rendez-vous chez le dermatologue pour le 24 avril.

Même si sa mère reçoit des soins, elle ne souhaite qu'une chose: qu’elle sorte de l’établissement.

«Cette dame-là va avoir 90 ans, et je pense que jusqu'à son dernier souffle, elle mériterait d'être heureuse», a-t-elle conclu.