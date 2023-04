Meurtre de la policière Maureen Breau: une de trop... il faut que ça change!

Le meurtre de la sergente de la Sûreté du Québec, le 27 mars dernier, a secoué la population du Québec et les 15 000 policiers qui patrouillent dans les rues et les villes pour permettre aux citoyens d’être en sécurité. Hier, nous avons pu lui rendre hommage. Elle ne doit pas être décédée en vain.

J’ai consacré les 13 dernières années de ma carrière à vouloir sauver des vies de citoyens et de policiers, en maintenant à jour les compétences des policiers du SPVM.

J’ai ainsi pu témoigner dans deux enquêtes publiques, lors des décès de M. Alain Magloire et de M. Pierre Coriolan, et nos bonnes pratiques ont fait l’objet de plusieurs recommandations.

«Le principe de Maureen»

Le principe de Maureen viserait une «protection accrue du public et des communautés», qui guiderait toutes les lois fédérales et provinciales sur les remises en liberté de sujets violents ou à risque.

Un principe qui assurerait la primauté des droits et libertés des victimes, de leurs proches et des policiers, à la vie, à la santé et à la sécurité.

Ce principe viendrait rétablir l’équilibre rompu par la loi C-75, adoptée en 2019, qui facilite la remise en liberté des criminels. Le législateur avait alors instauré un «principe de retenue» selon lequel la détention ne devait être utilisée qu'en dernier recours, même pour des criminels violents, récidivistes ou armés.

Il faut, au Canada, cesser la banalisation de la violence, dont la violence sexuelle envers les femmes. Grâce à la loi C-5, des agresseurs sexuels purgent maintenant des peines «Netflix» dans le confort de leur domicile, sans être véritablement surveillés par des autorités débordées.

Le projet de loi C-325 viendrait aussi aider à corriger cette banalisation d’actes criminels graves commis par des personnes dangereuses et remises en liberté.

Les personnes qui ont un état mental perturbé et qui représentent un risque pour la société devraient recevoir les soins adaptés à leur état, dans un endroit fermé.

On devrait aussi s'assurer que les personnes réfractaires à la prise de leur médication, signalées par leurs proches ou leurs médecins, se rendent de façon quotidienne devant un professionnel de la santé pour la prise de ce médicament.

Les élus, les juges, les agents de libération conditionnelle, les médecins, les criminalistes devraient être solidaires des communautés et toujours évaluer les cas, en se demandant si eux accepteraient de «gérer le risque» en ayant comme voisin immédiat un sujet potentiellement violent.

Formation continue

Le gouvernement du Québec vient de présenter le projet de loi 14, qui touche divers aspects de la pratique policière, dont la formation continue.

La Sûreté du Québec a besoin d’effectifs pour remplir sa mission. Un plus grand nombre de policiers permettra de mieux desservir la population, tout en permettant de mieux former les effectifs, en particulier sur la formation «Réponse en état mental perturbé».

Le meurtre de Maureen fait mal. L’enquête du coroner viendra expliquer ce qui n’a pas fonctionné et ce qui pourrait être fait pour sauver des vies de citoyens et de policiers.

Maintenant, il faut passer à l’action et répondre, enfin, aux diverses recommandations des coroners.

Hommages et respect aux proches, à la famille, aux confrères, aux consœurs, touchés de près ou de loin par la tragédie.

Photo courtoisie, Ivanoh Demers

Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force