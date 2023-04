Montréal: collision entre deux voitures et deux piétons

Quatre personnes ont été transportées en centre hospitalier vendredi en fin d’après-midi après une collision entre deux voitures et deux piétons dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

L’accident s’est produit vers 16 h 25 près de l’intersection entre le boulevard Décarie et la rue Jean-Talon Ouest, a rapporté le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Julien Lévesque.

Les deux piétons, deux femmes âgées de 59 et 28 ans, et les deux conducteurs, un homme de 84 ans et une femme de 23 ans, ont été transportés en centre hospitalier, sans que leurs vies respectives ne soient en danger.

Un périmètre a été érigé pour permettre aux enquêteurs en collision de déterminer les causes et circonstances de l’évènement, et le secteur est à éviter pour les prochaines heures.