Partenaire majeur du Camp

Le directeur général du Camp, accélérateur-incubateur technologique de Québec, Sébastien Tanguay, m’annonce un partenariat majeur avec le cabinet d’avocats Fasken, chef de file en droit des affaires dans la Capitale-Nationale. D’une durée de trois ans, ce partenariat donnera aux « start-ups » de Québec un accès privilégié à l’expertise et aux vastes réseaux d’affaires de Fasken et du Camp, leur assurant ainsi un accompagnement de pointe en matière de droit des affaires. Sur la photo, de gauche à droite : Carl Tremblay, associé-directeur Fasken ; Anne-Marie Naud, associée Fasken ; Sébastien Tanguay, DG Le Camp ; Catherine Laberge, directrice stratégie et opération Le Camp, et Henrick Simard, associé Fasken.

Les Homardises 2023

Claude Savard (photo de gauche) MBA, vice-président, Services financiers à l’entreprise, Québec RBC Banque Royale du Canada, et William Trudel (photo de droite) président-fondateur et chef de la direction Trudel Corporation, ont accepté d’agir à nouveau à titre de coprésidents d’honneur des 26e Homardises qui se tiendront le lundi 5 juin, dès 17 h 30 pour le cocktail et une heure plus tard pour le dîner, sur la scène du Grand Théâtre de Québec. Pour Claude Savard, il s’agit d’une sixième participation consécutive alors que William Trudel en sera à sa seconde. C’est au printemps 1998 que le comité Les Amis de la Fondation Cité Joie, un regroupement de gens d’affaires de la région présidé par Christiane V. Blanchet, organisait les premières Homardises, un banquet de homards sur la scène du Grand Théâtre de Québec. Depuis, 9000 hommes et femmes d’affaires de la région de Québec y ont participé et ont permis de remettre près de 2 M$ à la Fondation Cité Joie, qui assure la pérennité de Cité-Joie. Renseignements : Sylvain Deschamps au 418-849-7183 poste 233 ou https://fondationcitejoie.com.

Octogénaire

Voilà maintenant une semaine que Pierre Belley (photo), autrefois propriétaire du Vieux-Puits et du Vieux-Chêne à Lévis, a célébré son 80e anniversaire de naissance. Le tout a commencé le vendredi 7 avril dernier, avec la journée officielle de ses 80 ans, et s’est poursuivi lors de la fin de semaine de Pâques avec plusieurs partys organisés par la famille et les amis(es). La parution de sa photo aujourd’hui, une semaine plus tard, entraînera, j’en suis certain, un autre flot d’appels de bonne fête. Rappelons que Pierre fut derrière le succès de la brasserie Au Vieux-Puits à Lévis pendant une quarantaine d’années. Il avait ouvert l’établissement le 15 mars 1973 sur le boulevard Kennedy à Lévis avec sa conjointe Francynn Beaulieu. Bonne fête encore Pierre !

Anniversaires

Julie Morin (photo), la passionnée des communications à Québec, attachée de presse et propriétaire de comm’julie... Charles Hamelin, ex-patineur de vitesse sur courte piste, médaillé olympique, 39 ans... Martin Matte, humoriste et comédien québécois, 53 ans... Lily Perron, directrice, développement philanthropique, faculté de pharmacie et faculté de musique de La Fondation de l’Université Laval, 55 ans... Magaly Lamarre, styliste vestimentaire... Stephan Dupont, animateur de l’émission Dupont le matin au FM 93, 55 ans... Alain Côté, l’autre Alain Côté, natif de Montmagny, défenseur de la LNH (1985-93) avec les Nordiques de 1993 à 1994, 56 ans... Marie-Thérèse Fortin, comédienne, 64 ans... Francine Ruel, comédienne, actrice et animatrice, 75 ans.

Disparus

Le 14 avril 2021 : Michel Louvain (photo), 83 ans, chanteur de charme québécois (La dame en bleu) qui a mené une carrière sur près de 60 ans... 2021 : l’Américain Bernie Madoff, 82 ans, auteur de la pire escroquerie financière de l’histoire... 2019 : Dmitri Nabokov, 42 ans, joueur de centre russe qui a joué dans la LNH, en 1997, avec les Blackhawks, et, en 1999, avec les Islanders de New York... 2018 : Milos Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood... 2016 : Laurence Chirac, 58 ans, fille aînée de Bernadette Chirac et de l’ex-président français Jacques Chirac... 2015 : Mark Reeds, 55 ans, assistant-entraîneur avec les Sénateurs d’Ottawa (LNH)... 2015 : Percy Sledge, 73 ans, chanteur américain connu notamment pour le succès When a Man Loves a Woman... 2013 : George Jackson, 68 ans, chanteur et auteur-compositeur américain de soul blues... 2012 : Émile Butch Bouchard, 92 ans, 13e capitaine de l’histoire du Canadien... 2011 : Roger Drolet 76 ans, animateur de radio et conférencier... 2004 : Micheline Charest, 51 ans, cofondatrice de Cinar.