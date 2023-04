Pas d'amour entre les Remparts et l'Océanic

L'entraineur-chef de l'Océanic de Rimouski Serge Beausoleil comparait la relation entre son équipe et les Remparts de Québec à un « vieux couple », avant le début de la série entre les deux formations. Chose certaine, la flamme brûle encore. Et on ne parle pas d'amour ici.

Du jeu physique, des escarmouches après le coup de sifflet, de nombreux revirements et plus de buts que ce à quoi on s'attendait, en plus d'un refusé : le premier match de la série, remporté 6-3 par les Remparts, a été fidèle à la rivalité entre les deux équipes et a donné droit à un spectacle excitant pour les 13 730 spectateurs mais qui a probablement donné quelques cheveux gris aux deux entraineurs.

Même si Zachary Bolduc a ouvert la marque lorsqu’il a causé un revirement en territoire défensif avant de s’échapper et battre Patrik Hamrla d’une feinte entre les jambières, c’est l’Océanic qui a dominé le premier engagement. Coriaces et efficaces en échec-avant, les hommes de Serge Beausoleil ont donné du fil à retordre à la défensive des Remparts. Ils ont toutefois dû patienter jusqu’à leur 20e tir de la période sur William Rousseau, celui d’Alexandre Gaudio, avant d’être en mesure de le déjouer et créer l’égalité. Rimouski a dominé 22-6 au chapitre des lancers en première.

Gaucher se lève

Nathan Gaucher a redonné vie aux Remparts en début de première période en marquant après seulement 13 secondes d’écoulées avant d’en rajouter, un peu plus de quatre minutes plus tard. Son deuxième filet, qui faisait 3-1, a chassé Hamrla après qu’il eut cédé trois fois sur les neuf premiers lancers des Remparts.

L'Océanic a réduit l'écart à 4-3 en fin de deuxième et a bien cru avoir créé l'égalité au début du troisième tiers lorsqu'Alexandre Gaudio a sauté sur un retour de lancer de William Dumoulin pour marquer. La reprise-vidéo a toutefois confirmé par la suite qu'il y avait un contact sur Rousseau et le but a été refusé. Quelques minutes plus tard, Théo Rochette acceptait la passe de Pier-Olivier Roy, avec qui il s'était amené à deux contre un, pour marquer et faire 5-3 avant que Charle Truchon ne mette fin au débat, dans un filet désert.



Le deuxième match de la série aura lieu samedi, 16h, au Centre Vidéotron.