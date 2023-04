Pearl, la petite chienne pas plus grande qu’une tasse de thé

On a désormais le plus petit chien au monde, à peine plus grand qu’une tasse de thé et nettement plus petit qu’une télécommande standard, selon Guinness World Records.

Selon son vétérinaire, Pearl le chihuahua mesure 9,4 cm de haut et 12,7 cm de long, loin d’atteindre par exemple les dimensions d’un billet de 1 $ US.

La chienne qui pesait 28 grammes à sa naissance en septembre 2020 affiche aujourd’hui un poids de quelque 553 grammes, soit un peu plus d’une livre, selon sa maîtresse Vanessa Semler.

Pearl qui vit avec sa propriétaire à Orlando, en Floride, succède ainsi dans ce record de GWR à Milly, la sœur de la mère du petit chiot.

Pearl a été dévoilée récemment au monde à Milan, en Italie, lors d’une émission télévisée de Guinness World Records.