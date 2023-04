Pénurie de main-d’œuvre: de futures infirmières doivent attendre pour pouvoir pratiquer

En pleine pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé, de futures infirmières doivent attendre deux fois plus longtemps pour avoir l’autorisation de pratiquer.

«C’est décourageant», a affirmé Ann-Sophie Gauthier, étudiante au baccalauréat en soins infirmiers à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Le délai de correction de l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a doublé cette année, passant de six à douze semaines.

Les infirmières diplômées en soins infirmiers au cégep ont besoin de passer cet examen à la fin de leur technique pour obtenir leur permis d’exercice et pleinement entrer en fonction.

Sans cette certification, elles doivent se contenter de rester candidates à l’exercice de la profession infirmière (CEPI). Une infirmière CEPI ne peut pratiquer sans la supervision d’une infirmière, ce qui amène une pression supplémentaire sur le personnel de la santé. En plus, une CEPI ne peut accéder à certains postes et sa formation est ralentie.

«Tout ce qu’on veut, c’est prendre plus de responsabilités. Là, on doit se contenter de rester CEPI. Je suis en attente d’une formation pour le bloc opératoire, mais elle est retardée. Ça me prend mon résultat», a expliqué quant à elle Ann-Sophie Gauthier.

C’est le même son de cloche auprès de plusieurs autres infirmières CEPI à qui QUB radio a parlé.

«On nous avait dit que l’enquête n’était pas supposée nous pénaliser, et là, on va attendre 12 semaines. Ils savent que c’est le test de notre vie», s’est désolée Juliette, une autre étudiante, qui souhaite taire son nom de famille.

Une mesure «prudente»?

L’OIIQ explique qu’à la suite du taux d’échec important au dernier examen de certification en septembre dernier, le Commissaire à l’admission aux professions a déclenché une enquête. En raison de cette enquête, la directrice du Bureau du président de l’OIIQ, Colette Ouellet, précise que l’Ordre préfère «agir avec prudence» et «faire des validations additionnelles», ce qui prolonge le temps de correction.

De son côté, le commissaire Me André Gariépy estime que la situation actuelle est la responsabilité de l’Ordre, et qu’il n’a donné aucune directive quant à la correction de l’examen.

Pour l’instant, les étudiantes à qui nous avons parlé ont l’impression «de devoir se battre» pour exercer leur métier. En dénonçant la situation, elles espèrent que leurs voix seront entendues par l’Ordre, et qu’elles auront leurs résultats dans un délai beaucoup plus court.