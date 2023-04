Petites crêpes à l’érable façon cabane à sucre

Les cabanes à sucre allument les fourneaux et commencent à faire réduire le sirop depuis maintenant quelques semaines. Un classique de cabane, ce sont les crêpes légèrement frites, mais encore moelleuses à l’intérieur. Voici donc la recette qui vous amènera dans l’ambiance de la cabane à tout coup. Très facile à réaliser, mais soyez quand même vigilants avec l’utilisation de l’huile chaude. De plus, nous vous suggérons fortement d’utiliser un thermomètre pour contrôler la température de cuisson. Avec un cube de beurre chaud et un filet de sirop... Vous serez aux anges.

Bon appétit !

