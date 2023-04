Plus possible de signaler les naissances dans un milieu risqué à la DPJ

Québec a aboli le système d’alerte jugé «discriminatoire» qui permettait aux personnes inquiètes de la venue d’un enfant dans un milieu de vie risqué de signaler leurs appréhensions à la DPJ dès la grossesse.

Cette pratique aurait ainsi été jugée «discriminatoire envers certains groupes», et contribuerait à leur «surreprésentation dans le système de protection de la jeunesse», a indiqué le cabinet du ministre responsable des Services sociaux dans un communiqué vendredi.

À la place, le gouvernement a indiqué la mise en place d’un «plan de services préventifs et intensifs en période prénatale», qui permettra «d'assurer un encadrement resserré et proactif dès la grossesse lorsqu'un enfant est susceptible de naître dans un contexte familial à haut risque de maltraitance», peut-on lire dans le communiqué.

Cela se traduira par des interventions de nature clinique et communautaire, pour accompagner les parents en difficulté le plus tôt possible durant la grossesse.

«Par ce changement d'approche, nous souhaitons intensifier nos pratiques d'intervention en période prénatale auprès des futurs parents et des enfants à naître, en collaboration avec le personnel en première ligne», a indiqué Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

Contestée sur le plan légal, la pratique des signalements prénataux permettait aux personnes inquiètes du bien-être d’un enfant à naître de le signaler au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), pour qu’il exerce une vigilance supplémentaire dès la naissance du bébé, en partenariat avec les établissements accoucheurs.

Il sera toujours possible de signaler des doutes quant à la sécurité ou le développement d’un enfant dès sa naissance.