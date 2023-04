Pourquoi j’ai pleuré aux funérailles de Maureen Breau

Comme beaucoup de Québécois, j’ai regardé la transmission des funérailles de la sergente Maureen Breau.

Et comme beaucoup de Québécois, j’ai eu le «motton» dans la gorge.

Surtout lorsque sa meilleure amie, qui a patrouillé de nombreuses années avec la sergente Breau (on les surnommait «le duo de feu»), est venue lui rendre hommage.

DES FUNÉRAILLES SYMBOLIQUES

J’entends déjà les cyniques: «Pourquoi la mort d’une policière est plus choquante que celle de Rebekah Harry, battue à mort par son conjoint? Celle de Meriem Boundaoui, victime innocente d’une fusillade? Ou celle de Suzanne Clermont, tuée par un psychopathe dans le Vieux-Québec?

«Après tout, se faire tuer, lorsqu’on est policier, ça fait partie des risques du métier. Comme lorsqu’on est militaire. Chaque année, il y a des travailleurs qui, eux aussi, perdent la vie dans le cadre de leur fonction...»

La question est dure, mais légitime. Et je suis sûr que plusieurs se la sont posée, avant-hier.

Un policier pourrait bien sûr répondre mieux que moi.

Mais je me lance.

Primo, il n’est pas question de dire qu’une vie vaut plus qu’une autre. Tous les meurtres (et tous les accidents de travail mortels) sont révoltants. Quelle que soit l’occupation de la victime.

(Je ne parle pas ici des membres du crime organisé, qui l’ont bien cherché. «Quand on vit par le feu, on périt par le feu», comme dit l’adage.)

Et secundo, comme toutes les funérailles nationales ou civiques, celles de la sergente Breau avaient une fonction symbolique.

Ce n’est pas seulement à Maureen Breau qu’on rendait hommage, jeudi. C’est à tous ces citoyens qui ont choisi de devenir policiers.

Ceux qui ont perdu la vie, comme ceux qui sont encore vivants.

UN REMPART CONTRE LA BARBARIE

Quoi qu’en disent certaines vedettes en mal d’attention qui, pour paraître cool auprès de leurs fans, brandissent fièrement l’odieux sigle ACAB (pour All Cops Are Bastards), les flics sont le dernier rempart qui nous protège de la barbarie.

Retirez les flics des rues et le Québec se transformera en jungle.

Ça sera comme le film d’horreur La Purge – où, une journée par année, tous les crimes, même les plus violents, sont permis.

Certains disent que l’homme naît bon et que la société le corrompt.

Je suis plutôt de ceux qui croient que l’homme est un animal qui a besoin de règles strictes pour se comporter de façon civilisée.

Et je suis sûr que la plupart des policiers (qui confrontent tous les jours de leur vie tout ce qu’il y a de pire dans ce bas monde, et qui voient l’Homme dans ce qu’il a de plus laid, de plus vil) sont d’accord avec moi.

Les flics (et le système de justice, aussi imparfait soit-il) sont le garde-fou qui nous empêche de tomber dans le vide.

UNE MORT BÊTE

Dans l’excellent film The New Centurions, le premier long métrage à dépeindre de façon réaliste le travail des policiers, le réalisateur Richard Fleischer nous fait partager le quotidien d’un jeune patrouilleur à Los Angeles.

Le gars est pris dans une fusillade. Il se fait tirer dessus par des voleurs de banque. Mais comment trouve-t-il la mort?

Dans une intervention de routine. Il monte un escalier pour aller calmer un couple qui s’engueule, et le mari l’abat. Comme ça, bêtement.

Les funérailles de la sergente Breau, c’était ça.

La société qui remercie les flics de mettre tous les jours leur vie en danger pour nous protéger.

Merci.

Vaut mieux avoir la covid que le cancer

Pendant la pandémie, une amie monoparentale qui a dû cesser de travailler pendant près d’un an suite à une opération pour un cancer du sein particulièrement agressif n’a reçu aucune aide du gouvernement.

Étant travailleuse autonome, elle a réussi à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille grâce à l’aide de ses parents.

Pendant ce temps, sa jeune nièce qui, elle, était en parfaite santé a reçu de la PCU.

De dire mon amie: «Si j’avais dû arrêter de travailler à cause de la COVID, j’aurais obtenu de l’aide du gouvernement. Malheureusement, j’ai seulement eu un cancer, alors ils ne m’ont rien donné!»

Je suis sûr qu’elle n’est pas seule à avoir vécu ce genre d’injustice...

Un autre complot anti-anglo!

Le politicien Balarama Holness, qui défend bec et ongles les droits des anglophones et rêve que Montréal devienne officiellement une ville bilingue, s’est demandé pourquoi Hydro-Québec prenait autant de temps à rétablir le courant des résidants du West Island.

Quoi... monsieur Holness pense-t-il vraiment que les dirigeants d’Hydro-Québec ont reçu l’ordre de connecter les francophones en premier?

Il ne lui est jamais passé par la tête qu’il y a plus d’arbres à Westmount et à Beaconsfield qu’à Saint-Henri? Donc que la situation, là-bas, était pas mal plus compliquée?

Duh!

Pauvres travailleurs exploités!

Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux ont voté pour la grève.

Des travailleurs qui ont un régime de retraite à prestation déterminée. Donc qui sont à l’abri des chutes boursières.

Et qui, la nuit, peuvent dormir sur leurs deux oreilles, en sachant que demain, ils auront toujours un emploi. Quoi qu’il advienne.

Ces pauvres travailleurs exploités menacent de paralyser le pays. Et de faire suer tout le monde.

So-so-solidarité, comme disait l’autre...