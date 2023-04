Prix Écrans canadiens: 12 statuettes pour «The Porter», Laurence Leboeuf repart bredouille

La comédienne Laurence Leboeuf, qui joue dans la série anglophone «Transplant», tournée à Montréal, a mordu la poussière aux Prix Écrans canadiens, vendredi, où elle était en nomination pour une deuxième année consécutive.

• À lire aussi: Prix pour l’ensemble d’une carrière: Pierre Bruneau rentre d'Afrique pour être honoré à Toronto

L’an dernier, elle était repartie avec la statuette de la meilleure actrice pour son rôle de Magalie Leblanc dans la dramatique diffusée sur CTV, au Canada, et par NBC, aux États-Unis.

Cette fois, avec la nouvelle formule des nominations non genrées – tous les interprètes figurent dans la même catégorie, rebaptisée meilleur premier rôle, série dramatique – instituée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, c’est son camarade de jeu Hamza Haq qui a obtenu le prix.

L’acteur vedette de «Transplant» a mis la main sur les grands honneurs pour la troisième année consécutive, bien qu’auparavant il était en compétition seulement contre des hommes.

«Transplant», qui était en lice dans huit catégories, a obtenu deux autres prix, soit ceux de la meilleure distribution des rôles et du meilleur son. Ce dernier permet de faire briller le travail des artisans québécois Mario Auclair, Sylvain Brassard, Claude Champagne, Simon-Pierre Fortin Leclerc, Guy Francoeur, Guy Pelletier, Simon Pelletier, Gaël Poisson-Lemay et Christian Rivest.

«The Porter» triomphe

La série dramatique la plus nommée, «The Porter» (CBC), avec ses 19 nominations, a été la plus récompensée à Toronto. «The Porter», dont l’histoire se déroule en grande partie à Montréal – bien qu’elle ait été tournée à Winnipeg –, a obtenu 12 statuettes, ce qui constitue un record. Parmi ses prix, soulignons au passage ceux de la meilleure série dramatique, de la meilleure réalisation, du meilleur texte, de la meilleure direction photographique, de la meilleure musique originale, de la meilleure chanson originale et du meilleur montage.

Soulignons que le prix Icône de l’Académie, présenté par CBC, est allé à l’actrice Catherine O’Hara, vedette de la série «Schitt’s Creek» et du film culte «Maman, j’ai raté l’avion!».