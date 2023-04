Retour de la chaleur: attention aux tiques, vous pourriez attraper cette maladie

Le retour de la chaleur dans la province est synonyme d’activités extérieures et de bain de soleil, mais les Québécois devront demeurer vigilants en nature ce printemps tandis qu’une rare et dangereuse maladie se répand tranquillement au Canada.

Comme chaque année, la chaleur apportera dans son sillage son lot de bibittes, dont un nombre de plus en plus élevé de tiques porteuses de diverses bactéries, virus et parasites.

L’une d’entre elles, la tique à pattes noires ou «tique du cerf», est connue pour transmettre la babésiose, une infection parasitaire qui peut être mortelle, en particulier chez les personnes aînées et immunodéprimées, peut-on lire sur le site du Centre de collaboration nationale en santé environnementale.

La babésiose peut entraîner de la fièvre, des douleurs musculaires et des maux de tête, mais également un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale ou même la mort, en cas de complications graves.

En 2015, le nombre de cas de babésiose aux États-Unis était de 2074, dans 33 États, mais a continué de se répandre graduellement depuis, et de plus en plus près de la frontière.

Au Canada, quelques cas ont été rapportés au Manitoba et en Ontario, bien que la maladie ne soit pas encore endémique, selon la publication datant d’août dernier.

Depuis les dernières années, la tique à pattes noire, également porteuse de la maladie de Lyme, s’étend néanmoins de plus en plus vers le nord de la province.

Des cas avaient notamment été observés jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean l’an dernier, alors qu’elle est déjà bien présente en Estrie et à Montréal, avait indiqué Carl Dubois, vice-président de l’association de la maladie de Lyme au Québec (AMLQ).

De façon générale, «on voit plus de tiques, qui se répandent dans de nouvelles régions du Canada. Cela signifie qu’on va probablement voir une hausse de cas [de maladies]», a noté Justin Wood, fondateur de Genetics, un laboratoire canadien qui analyse les maladies transmises par les tiques, à Global News jeudi.

Cette augmentation de la présence de tiques est notamment causée par les changements climatiques, qui facilitent la croissance des tiques en rendant l’environnement plus propice à leur développement.

«On semble avoir des hivers moins intenses, ce qui peut contribuer au taux de survie des tiques», a-t-il poursuivi.

Les tiques peuvent être actives au-delà de 4 degrés Celsius.

Il est recommandé de porter des vêtements longs en forêt ou dans les hautes herbes, de porter du chasse-moustique de qualité et de s’examiner de la tête aux pieds dès que possible.