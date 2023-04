Roxane Bruneau au Centre Bell: une fin de tournée exceptionnelle

Des cris, des pleurs, des rires et du feu, Roxane Bruneau a conclu sa tournée «Acrophobie» vendredi soir au Centre Bell, devant une foule extatique.

L’amphithéâtre montréalais était plein à craquer. Les spectateurs; bruyants à souhait. Ils ont chanté très fort la plupart des paroles, ont encouragé et applaudi tout du long l’autrice-compositrice-interprète qui en a mis plein la vue; pyrotechnie, écrans géants – dont un central très imposant –, jeux de lumière dignes des plus grands spectacles et moto à l’appui.

Perchée sur une plateforme flottante à la tombée du rideau, peu après 20 h, Roxane Bruneau a ouvert la soirée avec la pièce-titre «Acrophobie». La chanteuse de 32 ans, vraisemblablement émue de recevoir une telle vague d’amour, n’a par ailleurs pas fait languir le public trop longtemps avant d’enchainer avec ses succès radio «Aime-moi encore» – pendant laquelle elle s’est exclamée «C’est le plus beau jour de ma vie» – et «Des p'tits bouts de toi», qui sont arrivées rapidement au cours de la présentation de deux heures trente, sans entracte.

La chanteuse avait aussi réservé plusieurs surprises au cours de cet ultime concert, faisant notamment revivre sur scène le clip de «I don't know pas savoir», barbichette incluse, ainsi que la participation du castor géant et de Chloée Deblois, qui avait apporté avec elle ses très longs sourcils.

Vivre le moment présent

Roxane Bruneau, qui tourne actuellement un documentaire avec l’équipe de Jean-Philippe Dion aux Productions Déferlantes, a profité pleinement de sa soirée, qui affichait salle comble, prenant même le temps d’enregistrer quelques Tik Tok.

Ayant toujours eu du mal à profiter de l’instant présent, la chanteuse a pris une pause après l’interprétation de «Notre belle démence» pour souligner au public et aux caméramans qui la suivaient sur la scène qu’elle savourait au complet son Centre Bell. «Merci de me faire vivre ça “la gang”. Vous êtes venus me chercher dans mon 1 1⁄2 et vous m’avez mis dans vos TV, dans vos radios», a-t-elle remercié ses fans, émue.

Dans le dernier droit de son spectacle, l’autrice-compositrice-interprète a réservé un segment de reprises, incluant l’iconique «Confessions nocturnes», dans laquelle elle a assumé, à sa manière, les deux parties du duo de Diam’s et Vitaa, «Le bureau du médecin», qu’elle a dédié à sa grand-mère, décédée trop tôt, «Provocante» et «Pleurs dans la pluie».

La chanteuse a gardé pour le rappel «À ma manière» et «J'pas stressée».

Roxane Bruneau sortira cet automne son troisième album, «Submergée». Le premier extrait sera d'ailleurs disponible sur les plateformes d'écoute en ligne dès samedi.