Salon international du livre de Québec: TikTok, allié de la littérature

On retrouve de plus en plus d’auteurs jeunesse sur TikTok. La populaire plateforme de divertissement leur permet d’aller chercher de nouveaux lecteurs et d’établir un lien avec eux.

« C’est un phénomène grandissant et qui a pris de l’ampleur. Les auteurs et les éditeurs réalisent que le public est là et qu’il est possible d’aller les chercher de cette façon », a indiqué Sophie Gagnon-Roberge, responsable de l’animation jeunesse au Salon international du livre de Québec.

Photo Yves Leclerc

L’auteure québécoise Émilie Ouellette, qui est derrière les séries Myrian, L’Après... et Fab, qui touchent un public de 6 à 17 ans, est présente sur TikTok depuis trois ans. Elle a 120 000 abonnés.

« Il n’était plus possible d’aller dans les écoles durant la pandémie. Je cherchais une façon de rejoindre les jeunes et j’ai décidé d’aller où ils étaient », a-t-elle fait savoir, lors d’un entretien.

Sa présence sur TikTok s’est faite sans trop réfléchir et sans prétention. Elle a mis en place rapidement des rendez-vous quotidiens avec ses lecteurs.

« Il est important, si on veut que ça fonctionne, d’établir une constance. Je suis présente à tous les jours », a-t-elle fait remarquer, lors de son passage au Salon du livre.

On retrouve même une sous-communauté sur TikTok, qui porte le nom de BookTok, qui a vu le jour durant la pandémie. Un lieu de rassemblement pour les ados et jeunes adultes qui s’intéressent au fantastique et à la littérature romantique.

La Québécoise Jessyca David a fondé le site Booktokquebec.com qui s’intéresse à ce type de littérature.

« Il y a beaucoup d’histoires où deux héros, qui sont ennemis et qui ne s’entendent pas, deviennent amoureux et se retrouvent dans une relation difficile », a expliqué Sophie Gagnon-Roberge.

Photo Yves Leclerc

Les jeunes lisent

La responsable de l’animation jeunesse au Salon international du livre de Québec précise que la lecture est très en santé chez les jeunes.

« On a l’impression que les jeunes ne lisent pas, en raison des tablettes et des téléphones, mais ils lisent. Ils le font différemment avec des livres papier, sur tablette et sur les téléphones », a-t-elle fait remarquer.

Bryan Perro, l’auteur des séries Amos Daragon, Wariwulf et La légende marvinienne, indique qu’on a toujours cru, à tort, à la mort du livre.

« Ça fait 25 ans que je viens au Salon du livre à Québec et c’est toujours plein. Les différentes formes, que ça soit le livre papier, le livre numérique ou le livre audio, se complémentent. La lecture arrive aux jeunes d’une autre façon. Le livre est toujours là », a fait remarquer l’auteur de 54 ans, qui vient de publier un premier roman d’horreur pour adultes avec La bête du Gévaudan.

Alexandra Larochelle, qui vient de publier le roman Jusqu’à ce que ça fasse bang, ressent cet enthousiasme face à la littérature jeunesse.

Lecteurs enthousiastes

« Mes présences au salon me réconcilient avec tout ça. Les jeunes font la file durant une ou deux heures pour rencontrer les auteurs. C’est magnifique. Ils courent après les auteurs et ce qu’on reçoit, c’est une grosse dose d’amour », a-t-elle mentionné, entre deux signatures.

Elle constate l’amour des jeunes pour la lecture lorsqu’elle va dans les écoles.

« Ils tripent et ils parlent de leurs coups de cœur. On voit qu’ils lisent », a-t-elle ajouté.

Le Salon international du livre de Québec a accueilli, mercredi, jeudi et vendredi, 16 800 groupes scolaires.

Alexia Veilleux-Pelletier et Kélyann Boutin, deux jeunes Beauceronnes de 9 et 10 ans, ont circulé dans les allées à la recherche de leurs auteurs favoris. Elles ont obtenu des dédicaces et se sont fait photographier avec quelques auteurs.

« On découvre les auteurs en lisant la revue Cool », a indiqué Alexia, avant que son amie Kelyann précise qu’elles sont de grandes lectrices et qu’elles lisent à tous les jours.