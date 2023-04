Succès pour la grande fête printanière des Galeries de la Capitale

Le 7 et le 8 avril avait lieu la grande fête printanière des Galeries de la Capitale. Ateliers d’initiation au jardinage avec la célèbre Madame Jardine, bricolage et dessin, espace photo avec le très amical Jeannot Lapin et la classique chasse de Pâques dans le Méga Parc ont attirés des milliers de familles dans le célèbre centre commercial! Du côté du Méga Parc, du 7 au 10 avril se déroulait la classique Méga Chasse de Pâques. Les enfants ont été nombreux à participer à l’activité pour gagner le panier de chocolats Laura Secord. Une jolie boîte de lapin était offerte aux heureux 500 premiers participants. Une belle réussite, merci aux nombreux participants!